В Новосибирске может появиться еще одно фармпроизводство

Участок площадью более 15 тысяч кв.м на территории Криводановского сельсовета (Новосибирский район) распоряжением губернатора от 21 апреля переведен из категории земель сельхозназначения в производственную. Как поясняют в правительстве региона, это было сделано по ходатайству гендиректора ООО УК «Сибирский» Игоря Субботина.

— Перевод необходим для строительства промышленного предприятия по производству готовых лекарственных форм, — сообщили в ответ на запрос редакции в областном департаменте имущества и земельных отношений. — Информацией о компании, которая намерена осуществить предполагаемое производство на данном участке, департамент не располагает.

По словам главы Криводановского сельсовета Александра Павликовского, данный участок запланирован под будущий технопарк и пока представляет из себя пустырь, окруженный промзоной, территория которой несколько лет назад была предоставлена в аренду Игорю Субботину.

— Это участок за аэропортом «Толмачево» на Омской трассе, сбоку (По соседству с «Промышленно-логистическим парком» АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». — Ред.), — рассказывает собеседник редакции. — Он находится внутри большого земельного участка. Там кусты, и он был в реестре сельхозземель. А вокруг него, получается, — промышленная земля. Его перевели в другую категорию, так как хотят там строить логистический парк. Сейчас готовят презентацию по этому парку, так как намерены привлечь федеральное финансирование.

— Смена категории участка — один из этапов межевания и формирования генплана территории для подготовки пакета документов и получения статуса индустриального парка, — говорит Субботин. — Мы уже вступили в Ассоциацию индустриальных парков России. Сейчас готовимся к размещению на официальном ресурсе Минпромторга РФ.

Напомним, в ноябре 2019 года Игорь Субботин рассказывал InfoPro54 о том, что планирует создать на этих землях индустриальный парк «Сибирский» и в 2020 году намерен получить статус индустриального парка в соответствии с национальным стандартом РФ, чтобы претендовать на меры господдержки.

По оценкам собеседника редакции, официальный статус дает больше обязанностей, чем льгот, но формирование индустриальных парков соответствует федеральной политике, которая приветствует привлечение инвесторов в регионы. Для них через региональные институты и промпарки спускаются различные преференции: субсидии и льготные кредиты для МСП, помощь в экспорте производимой продукции. Кроме того, на базе индустриальных парков отрабатывается политика «одного окна», когда инвестор, приходя в регион, получает режим максимального благоприятствования и может четко просчитать окупаемость своих инвестиций.

— Эта практика себя хорошо зарекомендовала во многих регионах России. К сожалению, Новосибирская область немного отстает в развитии индустриальных парков. В лидерах — Калужская область, Татарстан, куда идет в десятки раз больше инвестиций. В последнее время Новосибирск обогнал Екатеринбург, а сейчас на пятки наступает Приморский край, — констатирует Субботин.

Предприниматель надеется, что все бюрократические вопросы, связанные со статусом парка, удастся решить в течение нескольких месяцев. По его словам, в этом оказывают поддержку правительство области и «АИР». Федеральные ведомства также убеждают управляющие компании региональных парков не прекращать работу, несмотря на кризис и карантин. Однако с потенциальными резидентами последние 2 месяца работу выстраивать стало гораздо сложнее.

— Сейчас у нас идут переговоры примерно с 4-6 крупными компаниями, которые хотели бы зайти в наш парк. Предполагалось, что часть из них уже начнет работу на площадке весной этого года. Но пандемия сдвинула все сроки. Коммуникации сейчас выстраивать крайне сложно, так как люди просто не могут прилететь к нам на переговоры и осмотр площадки — им грозит двухнедельный карантин, — говорит Игорь Субботин.

Назвать эти компании предприниматель отказался, но подтвердил, что среди них есть федеральный производитель лекарственных препаратов. Впрочем, Субботин не исключил, что из-за кризиса, а также срыва первоначальных сроков строительства некоторые резиденты могут поменять свои планы, в том числе по выходу на рынок Новосибирска и Сибирского федерального округа, всю работу нужно будет начинать заново.

Предполагалось, что резидентами парка «Сибирский» станут от 20 до 30 компаний малого и среднего бизнеса, которые займут участки в среднем около 2-3 га. Но если свой интерес подтвердят крупные компании, то количество «посадочных мест», а значит, и резидентов уменьшится.

В 2011-2014 годах Игорь Субботин сформировал первый индустриальный парк. Сейчас он продолжает работать, но без официального статуса. Это территория площадью 60 га, расположенная неподалеку от поселка Криводановка. В ноябре 2019 года на ней работали 10 резидентов, в том числе концерн Henkel, DKC, мебельная фабрика «Столплит», ОАО «Оммет».

Фото предоставлены Игорем Субботиным