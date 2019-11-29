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СГК подключит к ТЭЦ-5 новый центр волейбола в Новосибирске

Готовящийся к сдаче крупнейший за Уралом волейбольный центр в ближайшее время будет подключен к теплоснабжению.
  • 29/11/2019, 12:09
СГК подключит к ТЭЦ-5 новый центр волейбола в Новосибирске

У Новосибирской ТЭЦ-5 появится новый крупный потребитель. Общая максимальная тепловая нагрузка волейбольного центра составит 3,7 Гкал/час.

— Для сравнения, спортивный объект будет потреблять объем энергии эквивалентный ресурсоснабжению четырех 9-этажных домов с пятью подъездами, — пояснил советник генерального директора теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске Петр Бажин. — Подключение будет произведено после получения застройщиком всех необходимых документов в Ростехнадзоре».

До официального ввода в строй спортивный центр будет потреблять не более 10% от заявленной тепловой нагрузки. Такой минимальный объем тепла требуется на период отделочных, подготовительных работ.

Основная часть волейбольного центра будет отапливаться вентиляцией — это наиболее энергоэффективный способ обогрева подобных крупных объектов. Объект будет запитан от новой теплотрассы на улице Фрунзе, проложенной с применением предизолированных труб.

Всего по итогам 10 месяцев 2019 года СГК подключила к новосибирским ТЭЦ 42 новых объекта общим объемом нагрузки 33,4 Гкал/ч.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра началось летом прошлого года. Новый спортивный объект разместился на улице Ипподромская, на участке площадью почти 4,5 гектара. Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей. По информации правительства Новосибирской области, ввод в строй волейбольного центра запланирован на третий квартал 2020 года.

Решение о проведении чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году в России было принято в конце 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Спортивное событие, помимо Новосибирска, примут еще 9 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Уфа, Кемерово и Ярославль.

Фото с сайта минспорта Новосибирской области

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