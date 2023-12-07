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Инфекционист Поздняков рассказал, почему нельзя бесконтрольно пить антибиотики

  • 07/12/2023, 14:51

Инфекционист Поздняков рассказал, почему нельзя бесконтрольно пить антибиотики
Врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, почему иногда бактерии не боятся антибиотиков.

Что такое резистентность?

Открытие антибиотиков произошло в 1928 году, когда британец Александр Флеминг впервые выделил пенициллин. За последующее столетие человечество обзавелось внушительным арсеналом противомикробных препаратов. Они активно используются везде: от медицины до сельского хозяйства. Но иногда антибиотики, которые призваны убивать бактерии или останавливать их рост, предотвращая развитие болезни, перестают работать.

По словам врача-инфекциониста, к.м.н., главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, антибиотикорезистентность (устойчивость к определенному виду антимикробных препаратов) может быть врожденной и приобретенной.

— Врожденная антимикробная резистентность — достаточно понятная вещь: некоторые бактерии изначально нечувствительны к определенным антибиотикам. Например, возбудитель дизентерии (шигелла) нечувствительна к пенициллину, так как имеет врожденную резистентность. При этом пенициллин изначально не разрабатывался для лечения дизентерии, — привел пример врач-инфекционист.

Андрей Поздняков подчеркнул, что больший интерес представляет приобретенная резистентность. Это состояние, когда бактерия, на которую антибиотик раньше воздействовал, становится к нему устойчива. Причина такой резистентности — мутации, в результате которых нарушается взаимодействие антибиотика с его мишенью.

— Суть в том, что бактерии тоже хотят жить, а антибиотики их уничтожают. Тогда бактерии используют различные «уловки», чтобы приобрести резистентность к данному препарату и выжить. Например, делают непроницаемой свою клеточную стенку — и антибиотик не может в нее проникнуть. Или ускоряют свой метаболизм, чтобы даже проникший в клетку антибиотик быстро из нее вывелся и не успел подействовать, — пояснил врач-инфекционист.

Он добавил, что устойчивость к антибиотикам у разных бактерий формируется по-своему. Одни формируют резистентность быстро, другие никогда ее не формируют или делают это очень медленно.

Внутрибольничные инфекции

Андрей Поздняков особо выделил ряд бактерий, которые называют «госпитальной флорой». К ним относятся виды синегнойной палочки, ацинетобактер, фекальный стрептококк и другие. По его словам, эта категория бактерий является настоящим бичом для отделений интенсивной терапии или реанимации, то есть тех мест стационара, где активно используется массированная антибиотикотерапия.

Инфекционист Поздняков рассказал, почему нельзя бесконтрольно пить антибиотики

 — Если эти микроорганизмы попадают в неблагоприятную для себя среду, они очень быстро формируют антибиотикорезистентность и становятся полирезистентными микробами. Если эти микробы попадают в организм человека, находящегося в тяжелом состоянии в отделении реанимации или интенсивной терапии, — это становится настоящей бедой. Госпитальная флора — всегда бич любого современного стационара и огромная проблема для науки, — констатировал Андрей Поздняков.

Почему возникает резистентность?

По словам Андрея Позднякова, люди допускают две главных ошибки, которые являются причиной возникновения резистентности: пьют маленькие дозы препарата либо принимают лекарство слишком коротким курсом.

В случае малых дозировок в организме не возникает бактерицидная концентрация, уничтожающая все бактерии. Часть из них остается и приобретает резистентность. Выжившие бактерии начинают активно размножаться, уже имея эволюционное преимущество перед другими видами этой же бактерии.

— Показательна история с гонореей. Изначально этот микроб был чувствителен ко всем антибиотикам и прекрасно поддавался лечению. Но это та инфекция, с которой, по разным причинам, не всегда обращаются к врачам, а чаще занимаются самолечением. Это и привело к тому, что бактерия гонореи стала устойчива к целому ряду антибиотиков. Сейчас это одна из «супербактерий», которая в дальнейшем может быть серьезной угрозой для людей, ей заразившихся, — констатировал врач-инфекционист.

Он подчеркнул, что антибиотики следует принимать строго по назначению врача, при этом важно исключить разовые приемы препарата.

— Если вдруг возникает пропуск дозы, лечение необходимо продлить на один прием препарата. Оптимальный вариант — перед отменой антибиотиков убедиться в том, что бактерии нейтрализованы: нужно сдать общий анализ крови и анализ на С-реактивный белок, — резюмировал Андрей Поздняков.

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Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики : Медицина

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