Инфекционист Поздняков рассказал, почему нельзя бесконтрольно пить антибиотики

Что такое резистентность?

Открытие антибиотиков произошло в 1928 году, когда британец Александр Флеминг впервые выделил пенициллин. За последующее столетие человечество обзавелось внушительным арсеналом противомикробных препаратов. Они активно используются везде: от медицины до сельского хозяйства. Но иногда антибиотики, которые призваны убивать бактерии или останавливать их рост, предотвращая развитие болезни, перестают работать.

По словам врача-инфекциониста, к.м.н., главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, антибиотикорезистентность (устойчивость к определенному виду антимикробных препаратов) может быть врожденной и приобретенной.

— Врожденная антимикробная резистентность — достаточно понятная вещь: некоторые бактерии изначально нечувствительны к определенным антибиотикам. Например, возбудитель дизентерии (шигелла) нечувствительна к пенициллину, так как имеет врожденную резистентность. При этом пенициллин изначально не разрабатывался для лечения дизентерии, — привел пример врач-инфекционист.

Андрей Поздняков подчеркнул, что больший интерес представляет приобретенная резистентность. Это состояние, когда бактерия, на которую антибиотик раньше воздействовал, становится к нему устойчива. Причина такой резистентности — мутации, в результате которых нарушается взаимодействие антибиотика с его мишенью.

— Суть в том, что бактерии тоже хотят жить, а антибиотики их уничтожают. Тогда бактерии используют различные «уловки», чтобы приобрести резистентность к данному препарату и выжить. Например, делают непроницаемой свою клеточную стенку — и антибиотик не может в нее проникнуть. Или ускоряют свой метаболизм, чтобы даже проникший в клетку антибиотик быстро из нее вывелся и не успел подействовать, — пояснил врач-инфекционист.

Он добавил, что устойчивость к антибиотикам у разных бактерий формируется по-своему. Одни формируют резистентность быстро, другие никогда ее не формируют или делают это очень медленно.

Внутрибольничные инфекции

Андрей Поздняков особо выделил ряд бактерий, которые называют «госпитальной флорой». К ним относятся виды синегнойной палочки, ацинетобактер, фекальный стрептококк и другие. По его словам, эта категория бактерий является настоящим бичом для отделений интенсивной терапии или реанимации, то есть тех мест стационара, где активно используется массированная антибиотикотерапия.

— Если эти микроорганизмы попадают в неблагоприятную для себя среду, они очень быстро формируют антибиотикорезистентность и становятся полирезистентными микробами. Если эти микробы попадают в организм человека, находящегося в тяжелом состоянии в отделении реанимации или интенсивной терапии, — это становится настоящей бедой. Госпитальная флора — всегда бич любого современного стационара и огромная проблема для науки, — констатировал Андрей Поздняков.

Почему возникает резистентность?

По словам Андрея Позднякова, люди допускают две главных ошибки, которые являются причиной возникновения резистентности: пьют маленькие дозы препарата либо принимают лекарство слишком коротким курсом.

В случае малых дозировок в организме не возникает бактерицидная концентрация, уничтожающая все бактерии. Часть из них остается и приобретает резистентность. Выжившие бактерии начинают активно размножаться, уже имея эволюционное преимущество перед другими видами этой же бактерии.

— Показательна история с гонореей. Изначально этот микроб был чувствителен ко всем антибиотикам и прекрасно поддавался лечению. Но это та инфекция, с которой, по разным причинам, не всегда обращаются к врачам, а чаще занимаются самолечением. Это и привело к тому, что бактерия гонореи стала устойчива к целому ряду антибиотиков. Сейчас это одна из «супербактерий», которая в дальнейшем может быть серьезной угрозой для людей, ей заразившихся, — констатировал врач-инфекционист.

Он подчеркнул, что антибиотики следует принимать строго по назначению врача, при этом важно исключить разовые приемы препарата.

— Если вдруг возникает пропуск дозы, лечение необходимо продлить на один прием препарата. Оптимальный вариант — перед отменой антибиотиков убедиться в том, что бактерии нейтрализованы: нужно сдать общий анализ крови и анализ на С-реактивный белок, — резюмировал Андрей Поздняков.

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