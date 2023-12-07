Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске

С 8 декабря городские службы приступают к работе в режиме повышенной готовности. Решение принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

— В режиме повышенной готовности начинают работать департаменты мэрии и силы городского звена, — говорится в сообщении.

В департаменте по ЧС уточнили, что подобный режим вводят, если риски развития ситуации по неблагоприятному сценарию оценивают, как вероятные.

Напомним, что по данным УГМС с 8 декабря по 13 декабря в городе и области возможна аномальна холодная погода с минимальными температурами -35° С и ниже. Обметим, что в области температура будет холодней до -40° С и ниже.

Ранее редакция сообщала о том, что месячная норма снега за сутки выпала в Новосибирской области.