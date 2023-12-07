Системы безопасности установят на Дмитровском мосту в Новосибирске

Защищенность объектов транспортной инфраструктуры от террористической угрозы продолжают улучшать в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

На Димитровском мосту и путепроводе-туннеле «Гормост» будут установлены комплексы видеофиксации и звукового оповещения.

— В настоящее время заключен контракт с ООО «Ай Ди Консалтинг». Проект должен быть реализован до 30 октября 2025 года, — говорится в сообщении.

Всего будет оборудовано около 21 объекта.

— Комплекс мероприятий включает размещение систем видеонаблюдения и охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа, — говорится в сообщении.

В 2022 году такие работы были проведены на Бугринском мосту и на двух путепроводах.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик ремонта Октябрьского моста сменился в Новосибирске.