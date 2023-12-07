Системы безопасности установят на Дмитровском мосту в Новосибирске

Защищенность объектов транспортной инфраструктуры от террористической угрозы продолжают улучшать в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
На Димитровском мосту и путепроводе-туннеле «Гормост» будут установлены комплексы видеофиксации и звукового оповещения.
— В настоящее время заключен контракт с ООО «Ай Ди Консалтинг». Проект должен быть реализован до 30 октября 2025 года, — говорится в сообщении.
Всего будет оборудовано около 21 объекта.
— Комплекс мероприятий включает размещение систем видеонаблюдения и охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа, — говорится в сообщении.
В 2022 году такие работы были проведены на Бугринском мосту и на двух путепроводах.
Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик ремонта Октябрьского моста сменился в Новосибирске.
Фото с сайта мэрии Новосибирска
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