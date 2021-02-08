Новосибирская кондитерская фабрика подала иск к партии «Справедливая Россия»

Новосибирская кондитерская фабрика «Родина» 2 февраля обратилась в московский суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить действие товарного знака «Родина», владельцем которого является партия «Справедливая Россия».
— ООО «Кондитерская Фабрика Родина» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Политической Партии Справедливая Россия о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 297829 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и части товаров «варенье имбирное; желе фруктовое; изюм; консервы фруктовые; крем сливочный; мармелад; мякоть фруктовая; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в сиропе; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые.» 29-го класса МКТУ вследствие неиспользования, — говорится в исковом заявлении.
Суд заявление кондитеров принял, но пока оставил без движения. Согласно определению, заявление было подано с нарушениями.
Товарный знак «Родина» зарегистрирован 9 ноября 2005 года. В момент регистрации указанного товарного знака наименованием правообладателя (в настоящий момент – политическая партия «Справедливая Россия») было наименование – политическая партия «Родина». В 2012 году партия «Родина» была восстановлена, она пыталась отобрать товарный знак у справедливороссов через суд, однако безуспешно.
Фото: pixabay.com, автор- qimono
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