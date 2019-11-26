Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Инфляция в Новосибирской области в октябре составила 4%

В регионе более выраженно, чем в округе, проявили себя факторы, ускорившие инфляцию на рынке продовольствия и в услугах связи.
  • 26/11/2019, 10:35
Инфляция в Новосибирской области в октябре составила 4%

В октябре 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 4,3% после 4,5% в сентябре. Это выше общероссийского уровня (3,8% в октябре), сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Темп замедления инфляции в Сибирском федеральном округе (СФО) соответствует общероссийскому. Инфляцию снижают два основных фактора: рост предложения на отдельных продуктовых рынках и сдержанная динамика потребительского спроса. В стране снижаются инфляционные ожидания населения, это несколько охлаждает потребительский спрос. Люди постепенно привыкают жить в условиях низкой инфляции, всё реже возникает необходимость «срочно купить, пока не подорожало», — говорят в Сибирском ГУ Банка России.

Эксперты отмечают, что снижение инфляции в округе определила динамика цен на непродовольственные товары.

— Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 2,9% в октябре после 3,3% в сентябре. Основной вклад в снижение темпов прироста цен внесла динамика цен на легковые автомобили, спрос на которые остается слабым, — говорится в сообщении.

Годовой темп прироста цен на продовольствие составил в октябре 4,7% против 4,8% в сентябре.

— Максимальный вклад в замедление инфляции продуктов питания внесли цены на мясопродукты. В октябре в регионах СФО росло предложение мяса и мясопродуктов. Выросшая конкуренция замедлила рост цен. Годовой рост цен на свинину снизился до 2% в октябре после 2,3% в сентябре, на куриное мясо – до 6,6% после 10,3%, на вареную колбасу – до 3,2% после 4,2%, на сосиски, сардельки – до 2,9% после 4,6%. Рост предложения в сегменте более дешевых мясных продуктов стал реакцией производителей на изменение в структуре потребительского спроса, — констатируют в Сибирском ГУ Банка России.

Отмечается, что в округе в октябре повысился годовой темп прироста цен на фрукты, в частности на бананы. Розничные цены выросли вслед за мировыми на фоне нестабильной политической ситуации в Эквадоре, основном поставщике бананов на российский рынок.

Цены на гречневую крупу в октябре в годовом выражении увеличились на 31% после 18% в сентябре.

— Богатый урожай прошлых лет вынудил производителей снизить цены на гречиху. В октябре 2018 года годовое снижение цен составило 33%. Такие низкие цены сделали выращивание этой культуры нерентабельным. В 2019 году сельхозпредприятия сократили посевные площади гречихи, чтобы не допускать перепроизводства и последующего падения цен и выручки. В результате урожай в 2019 году уменьшился, а цены начали расти. Фактически, они возвращаются к равновесному уровню прошлых лет. Например, в Кемеровской области цены на гречку в октябре в годовом выражении выросли на 43%. Но даже при таком росте средняя цена на гречку – 52 рубля – меньше, чем в октябре 2017 года – 55 рублей, — пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По его словам. годовой темп прироста цен на услуги составил 5,6% в октябре после 5,7% в сентябре. Стоимость банковских услуг в целом по СФО в октябре была меньше на 1,5%, чем в октябре прошлого года. Банки снизили среднюю стоимость потребительских кредитов вслед за замедлением инфляции и снижением ключевой ставки Банком России. Высокий спрос на мобильную связь и Интернет позволил операторам увеличить тарифы и компенсировать снижение выручки в связи с отменой внутрисетевого роуминга. В целом услуги мобильной связи в округе в октябре были дороже на 8,3%, чем в октябре прошлого года (в сентябре – на 7,8%).

В октябре 2019 года в подавляющем большинстве регионов СФО произошло снижение инфляции, особенно заметное – в Иркутской области и Республике Хакасия. Здесь сильнее замедлился рост цен на мясопродукты и снизилась стоимость банковских услуг.

Что касается Новосибирской области, то в октябре 2019 года годовая инфляция в регионе составила 4% после 3,9% в сентябре. При этом, эксперты отмечают, что в Новосибирской области более выраженно, чем в округе, проявили себя факторы, ускорившие инфляцию на рынке продовольствия и в услугах связи.

— Годовой прирост цен на продукты составил 3,7% в октябре после 3,5% в сентябре. Сократилось предложение импортных фруктов, что повлекло за собой соответствующий рост цен. Бананы в октябре в Новосибирской области были на 27% дороже, чем в октябре прошлого года, груши – на 6%, апельсины – на 2,7%. С другой стороны, как и в целом по округу, замедлился рост цен на мясо и мясопродукты, яйца. Дешевле, чем в октябре прошлого года, стоили сахар, овощи «борщевого набора». Рост предложения усилил конкуренцию производителей, — отметили специалисты Сибирского ГУ Банка России.

Непродовольственная инфляция в Новосибирской области уменьшилась до 2,8% в октябре с 3,1% в сентябре. Основное влияние оказал слабый потребительский спрос. В частности, рост цен на легковые автомобили замедлился до 0,2% в октябре после 1,6% в сентябре.

В сегменте услуг темп прироста цен повысился до 6,7% в октябре после 6% в сентябре. Динамику цен на услуги, в частности, определили решения мобильных операторов по повышению тарифов по широкому перечню услуг, в результате услуги беспроводной связи в Новосибирской области подорожали в октябре на 15,5% по сравнению с прошлым годом (в сентябре – на 8,6%).

Фото: pixabay.com, автор- geralt

Популярное с сайта

Новосибирцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

Новосибирцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

26/11/2019, 12:08
В регионе на эти цели семьи направили более 800 млн рублей.

Директор ООО «Термо-транс» оштрафован за невыплату зарплаты работникам предприятия

26/11/2019, 11:47
Общая задолженность перед работниками составила 250 000 рублей.

Минстрой области объявил тендер на 3,5 млрд рублей

26/11/2019, 11:37
Еще одного подрядчика для строительства многофункциональной арены планируется выбрать в середине декабря.

Актуальный разговор

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Все материалы
Новости

Новосибирской области и Республика Узбекистан ищут новые ниши для сотрудничества

26/11/2019, 14:00

Генподрядчик реконструкции аэровокзала Толмачёво определится в январе 2020 года

26/11/2019, 13:58

Пять новосибирских компаний получили господдержку при содействии АИР

26/11/2019, 13:53

Опубликовано исследование «ТОП жилых комплексов Новосибирской области»

26/11/2019, 13:50

Центр поддержки предпринимательства НСО расширяет рынки сбыта местных производителей

26/11/2019, 12:14

Новосибирцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

26/11/2019, 12:08

Директор ООО «Термо-транс» оштрафован за невыплату зарплаты работникам предприятия

26/11/2019, 11:47

Минстрой области объявил тендер на 3,5 млрд рублей

26/11/2019, 11:37

В Новосибирске ищут «третьего» на предстоящие выборы

25/11/2019, 20:28

Проезд в автобусе вырастет до 24 рублей

25/11/2019, 18:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

РАТМ Холдинг «заказали»?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска