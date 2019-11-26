Инфляция в Новосибирской области в октябре составила 4%

В октябре 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 4,3% после 4,5% в сентябре. Это выше общероссийского уровня (3,8% в октябре), сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Темп замедления инфляции в Сибирском федеральном округе (СФО) соответствует общероссийскому. Инфляцию снижают два основных фактора: рост предложения на отдельных продуктовых рынках и сдержанная динамика потребительского спроса. В стране снижаются инфляционные ожидания населения, это несколько охлаждает потребительский спрос. Люди постепенно привыкают жить в условиях низкой инфляции, всё реже возникает необходимость «срочно купить, пока не подорожало», — говорят в Сибирском ГУ Банка России.

Эксперты отмечают, что снижение инфляции в округе определила динамика цен на непродовольственные товары.

— Годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 2,9% в октябре после 3,3% в сентябре. Основной вклад в снижение темпов прироста цен внесла динамика цен на легковые автомобили, спрос на которые остается слабым, — говорится в сообщении.

Годовой темп прироста цен на продовольствие составил в октябре 4,7% против 4,8% в сентябре.

— Максимальный вклад в замедление инфляции продуктов питания внесли цены на мясопродукты. В октябре в регионах СФО росло предложение мяса и мясопродуктов. Выросшая конкуренция замедлила рост цен. Годовой рост цен на свинину снизился до 2% в октябре после 2,3% в сентябре, на куриное мясо – до 6,6% после 10,3%, на вареную колбасу – до 3,2% после 4,2%, на сосиски, сардельки – до 2,9% после 4,6%. Рост предложения в сегменте более дешевых мясных продуктов стал реакцией производителей на изменение в структуре потребительского спроса, — констатируют в Сибирском ГУ Банка России.

Отмечается, что в округе в октябре повысился годовой темп прироста цен на фрукты, в частности на бананы. Розничные цены выросли вслед за мировыми на фоне нестабильной политической ситуации в Эквадоре, основном поставщике бананов на российский рынок.

Цены на гречневую крупу в октябре в годовом выражении увеличились на 31% после 18% в сентябре.

— Богатый урожай прошлых лет вынудил производителей снизить цены на гречиху. В октябре 2018 года годовое снижение цен составило 33%. Такие низкие цены сделали выращивание этой культуры нерентабельным. В 2019 году сельхозпредприятия сократили посевные площади гречихи, чтобы не допускать перепроизводства и последующего падения цен и выручки. В результате урожай в 2019 году уменьшился, а цены начали расти. Фактически, они возвращаются к равновесному уровню прошлых лет. Например, в Кемеровской области цены на гречку в октябре в годовом выражении выросли на 43%. Но даже при таком росте средняя цена на гречку – 52 рубля – меньше, чем в октябре 2017 года – 55 рублей, — пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По его словам. годовой темп прироста цен на услуги составил 5,6% в октябре после 5,7% в сентябре. Стоимость банковских услуг в целом по СФО в октябре была меньше на 1,5%, чем в октябре прошлого года. Банки снизили среднюю стоимость потребительских кредитов вслед за замедлением инфляции и снижением ключевой ставки Банком России. Высокий спрос на мобильную связь и Интернет позволил операторам увеличить тарифы и компенсировать снижение выручки в связи с отменой внутрисетевого роуминга. В целом услуги мобильной связи в округе в октябре были дороже на 8,3%, чем в октябре прошлого года (в сентябре – на 7,8%).

В октябре 2019 года в подавляющем большинстве регионов СФО произошло снижение инфляции, особенно заметное – в Иркутской области и Республике Хакасия. Здесь сильнее замедлился рост цен на мясопродукты и снизилась стоимость банковских услуг.

Что касается Новосибирской области, то в октябре 2019 года годовая инфляция в регионе составила 4% после 3,9% в сентябре. При этом, эксперты отмечают, что в Новосибирской области более выраженно, чем в округе, проявили себя факторы, ускорившие инфляцию на рынке продовольствия и в услугах связи.

— Годовой прирост цен на продукты составил 3,7% в октябре после 3,5% в сентябре. Сократилось предложение импортных фруктов, что повлекло за собой соответствующий рост цен. Бананы в октябре в Новосибирской области были на 27% дороже, чем в октябре прошлого года, груши – на 6%, апельсины – на 2,7%. С другой стороны, как и в целом по округу, замедлился рост цен на мясо и мясопродукты, яйца. Дешевле, чем в октябре прошлого года, стоили сахар, овощи «борщевого набора». Рост предложения усилил конкуренцию производителей, — отметили специалисты Сибирского ГУ Банка России.

Непродовольственная инфляция в Новосибирской области уменьшилась до 2,8% в октябре с 3,1% в сентябре. Основное влияние оказал слабый потребительский спрос. В частности, рост цен на легковые автомобили замедлился до 0,2% в октябре после 1,6% в сентябре.

В сегменте услуг темп прироста цен повысился до 6,7% в октябре после 6% в сентябре. Динамику цен на услуги, в частности, определили решения мобильных операторов по повышению тарифов по широкому перечню услуг, в результате услуги беспроводной связи в Новосибирской области подорожали в октябре на 15,5% по сравнению с прошлым годом (в сентябре – на 8,6%).

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