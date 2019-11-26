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Как правильно настроить сканер штрихкода

  • 26/11/2019, 10:26
Сканер штрихкода считывает зашифрованную информацию с этикеток товаров. Чтобы он делал это корректно, не допускал ошибок и сбоев, очень важно правильно настроить сканер после покупки и подключения к компьютеру.

Прежде всего перед покупкой стоит определиться, каким образом вы будете подключать устройство – через USB или COM (зависит от наличия свободного порта). При желании можете воспользоваться переходником, но надежнее прямое подключение. Для начала работы со сканером штрихкода и его настройками необходимо установить подходящий драйвер – программу, которая будет получать данные о товаре и передавать их в 1С в виде кода. Она будет создавать так называемое событие после считывание каждого штрихкода. Чтобы это событие возникло, нужно сообщить драйверу, что информация пришла именно от этого сканера. Для этого в программе используется комбинация суффиксов и префиксов, настройка которых и есть цель всех первичных манипуляций со сканером.

Связь сканера и драйвера

Чтобы сканер учитывал суффиксы и префиксы, до начала работ по настройке нужно считать несколько специальных штрихкодов. Как правило, их можно найти в инструкции к товару. Важно, что считывать эти штрикоды нужно с бумаги, поэтому если к сканеру в наборе не шла бумажная инструкция, то необходимо найти ее в интернете по модели товара, распечатать страницу со штрихкодами и считывать их с нее.

Настройка суффиксов и префиксов происходит в три этапа:

  • Считывание кода для перехода в режим настройки;
  • Считывание кода для суффикса префикса или сразу обоих;
  • Считывание кода для выходя из режима настройки и сохранение внесенных изменений.

После этого настраивается драйвер. В его параметрах необходимо будет указать выбранные суффикс и префикс, чтобы он связал сканер с программой 1С.

Настройка сканера Honeywell

Для примера можно рассмотреть последовательные этапы настройки параметров сканера Honeywell для связи его с компьютером и программой 1С.

  1. Подключите устройство к компьютеру и установите драйвер.
  2. Если вы подключили сканер через порт USB, нужно настроить соединение в режиме эмуляции порта COM, потому что программа 1С корректно работает только с таким типом подключения.
  3. Настройте суффиксы и префиксы, сохраните изменения.
  4. Перейдите в 1С, свяжите с ней сканер, установив специальный драйвер от программы.
  5. Попроуйте отсканировать несколько штрихкодов пробно.

Если все настройки были проведены правильно, сканер без проблем распознает информацию на этикетках и передаст ее в программу.

Каким бы сканером вы ни пользовались, внимательно следуйте приложенной к нему инструкции. В большинстве случаев там будет дана полная информация по установке программного обеспечения и настройке сканера.

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