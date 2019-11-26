Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Мужчины занимают больше, чем женщины

  • 26/11/2019, 11:19
Микрокредитная компания «Ваш инвестор» изучила тенденции по среднему чеку в залоговых займах.

Мужчины занимают больше, чем женщиныКомпания «Ваш инвестор» сравнила величину среднего чека займов под залог автотранспорта, оформленных мужчинами и женщинами разных возрастных групп.

Самый крупный средний чек по займам под залог у женщин в возрасте старше 51 года – почти 250 тысяч рублей. Средний чек женщин, оформляющих займы под залог авто, в целом по всей категории составляет 181,5 тысяч рублей.

У мужчин средний чек в целом по категории составляет 198,5 тысяч рублей, что на 17 тысяч больше, чем у женщин. Максимальный средний чек по займам под залог автотранспорта среди мужчин приходится на возрастную категорию от 36 до 50 лет – 235,5 тысяч рублей. Примечательно, что при группировании заемщиков по возрастным категориям максимальный средний чек у мужчин ниже, чем у женщин, при том, что общий средний чек выше.

Наибольшее количество займов под залог по статистике компании «Ваш инвестор» оформляют мужчины в возрасте от 24 до 35 лет. Средний чек по всем категориям заемщиков составляет 195,6 тысяч рублей.

 Данные получены из собственной базы выданных займов под залог автотранспорта компании «Ваш инвестор».

 ООО МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса. На текущий момент компания представлена в 12 городах России – Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону и Краснодар. В 2019 году компания «Ваш инвестор» вошла в топ-7 компаний сегмента займов под залог (по данным НРА) и была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». Подробнее о компании на vashinvestor.ru.

Фото предоставлено компанией «Ваш инвестор»

 

Популярное с сайта

Новосибирцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

Новосибирцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

26/11/2019, 12:08
В регионе на эти цели семьи направили более 800 млн рублей.

Директор ООО «Термо-транс» оштрафован за невыплату зарплаты работникам предприятия

26/11/2019, 11:47
Общая задолженность перед работниками составила 250 000 рублей.

Минстрой области объявил тендер на 3,5 млрд рублей

26/11/2019, 11:37
Еще одного подрядчика для строительства многофункциональной арены планируется выбрать в середине декабря.

Актуальный разговор

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Все материалы
Новости

Новосибирской области и Республика Узбекистан ищут новые ниши для сотрудничества

26/11/2019, 14:00

Генподрядчик реконструкции аэровокзала Толмачёво определится в январе 2020 года

26/11/2019, 13:58

Пять новосибирских компаний получили господдержку при содействии АИР

26/11/2019, 13:53

Опубликовано исследование «ТОП жилых комплексов Новосибирской области»

26/11/2019, 13:50

Центр поддержки предпринимательства НСО расширяет рынки сбыта местных производителей

26/11/2019, 12:14

Новосибирцы стали чаще использовать маткапитал на образование детей

26/11/2019, 12:08

Директор ООО «Термо-транс» оштрафован за невыплату зарплаты работникам предприятия

26/11/2019, 11:47

Минстрой области объявил тендер на 3,5 млрд рублей

26/11/2019, 11:37

Инфляция в Новосибирской области в октябре составила 4%

26/11/2019, 10:35

В Новосибирске ищут «третьего» на предстоящие выборы

25/11/2019, 20:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

РАТМ Холдинг «заказали»?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска