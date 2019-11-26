Мужчины занимают больше, чем женщины

Компания «Ваш инвестор» сравнила величину среднего чека займов под залог автотранспорта, оформленных мужчинами и женщинами разных возрастных групп.

Самый крупный средний чек по займам под залог у женщин в возрасте старше 51 года – почти 250 тысяч рублей. Средний чек женщин, оформляющих займы под залог авто, в целом по всей категории составляет 181,5 тысяч рублей.

У мужчин средний чек в целом по категории составляет 198,5 тысяч рублей, что на 17 тысяч больше, чем у женщин. Максимальный средний чек по займам под залог автотранспорта среди мужчин приходится на возрастную категорию от 36 до 50 лет – 235,5 тысяч рублей. Примечательно, что при группировании заемщиков по возрастным категориям максимальный средний чек у мужчин ниже, чем у женщин, при том, что общий средний чек выше.

Наибольшее количество займов под залог по статистике компании «Ваш инвестор» оформляют мужчины в возрасте от 24 до 35 лет. Средний чек по всем категориям заемщиков составляет 195,6 тысяч рублей.

Данные получены из собственной базы выданных займов под залог автотранспорта компании «Ваш инвестор».

ООО МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса. На текущий момент компания представлена в 12 городах России – Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону и Краснодар. В 2019 году компания «Ваш инвестор» вошла в топ-7 компаний сегмента займов под залог (по данным НРА) и была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». Подробнее о компании на vashinvestor.ru.

Фото предоставлено компанией «Ваш инвестор»