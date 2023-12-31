Информацию о планах градостроительного развития НСО можно увидеть в онлайне

Минстрой Новосибирской области ввел в эксплуатацию государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности региона.

На онлайн-площадке размещена вся информация о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектов, генпланах и ПЗЗ, разрешениях на строительство и ввод объектов в эксплуатацию

— Информационная система — это новый удобный, современный инструмент для всех участников градостроительной деятельности: застройщиков, заказчиков, подрядчиков, представителей органов власти, муниципальных образований, физических и юридических лиц, — пояснили в ведомстве. — Система интегрирована с федеральными и региональными государственными информационными системами. Это обеспечивает полноту и достоверность представляемой на платформе информации.

Оператором ГИСОГД НСО является ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Ранее редакция сообщала о том, что конечный контроль за застраиваемыми территориями уходит в область.