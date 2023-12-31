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На популярных у новосибирцев маршрутах железнодорожники увеличат количество поездов

  • 31/12/2023, 14:04
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На популярных у новосибирцев маршрутах железнодорожники увеличат количество поездов
1 миллион пассажиров из четырех регионов Сибири в новогодние праздники проедут на поездах и электричках.

Не менее 1 млн пассажиров воспользуются пассажирскими и пригородными поездами в период с 29 декабря по 8 января на Западно-Сибирской магистрали, прогнозирует пресс-служба компании. Для обеспечения этого пассажиропотока железнодорожники задействуют 46 пар поездов дальнего следования общей составностью более 800 вагонов. Кроме того, в Алтайском крае, в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях перевозкой пассажиров будут заниматься 137 пар пригородных поездов.

В пресс-службе ЗСЖД заверили, что при увеличении пассажиропотока составы могут оперативно пополняться дополнительными вагонами.

В новогодние праздники железнодорожники также увеличат количество рейсов на Также железнодорожники увеличат количество рейсов на популярных у новосибирцев маршрутах. Речь идет о поездах Томск-Бийск, Барнаул- Славгород, Новокузнецк-Новосибирск, Томск -Новосибирск, а также экспрессе в Шерегеш.

Ранее редакция сообщала о том, как изменится график движения электричек в Новосибирской области на новогодних каникулах. 

Фото: freepik.com.

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Рубрики : Общество Туризм Транспорт

Регионы: Омск Новосибирск Кемерово Алтай

Теги : перевозка пассажиров новогодние каникулы


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