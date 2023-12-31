На популярных у новосибирцев маршрутах железнодорожники увеличат количество поездов

Не менее 1 млн пассажиров воспользуются пассажирскими и пригородными поездами в период с 29 декабря по 8 января на Западно-Сибирской магистрали, прогнозирует пресс-служба компании. Для обеспечения этого пассажиропотока железнодорожники задействуют 46 пар поездов дальнего следования общей составностью более 800 вагонов. Кроме того, в Алтайском крае, в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях перевозкой пассажиров будут заниматься 137 пар пригородных поездов.

В пресс-службе ЗСЖД заверили, что при увеличении пассажиропотока составы могут оперативно пополняться дополнительными вагонами.

В новогодние праздники железнодорожники также увеличат количество рейсов на Также железнодорожники увеличат количество рейсов на популярных у новосибирцев маршрутах. Речь идет о поездах Томск-Бийск, Барнаул- Славгород, Новокузнецк-Новосибирск, Томск -Новосибирск, а также экспрессе в Шерегеш.

Ранее редакция сообщала о том, как изменится график движения электричек в Новосибирской области на новогодних каникулах.