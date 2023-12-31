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ДТП со смертельным исходом произошло на омской трассе

  • 31/12/2023, 12:55
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ДТП со смертельным исходом произошло на омской трассе
Двое человек погибли в результате выезда автомобиля на полосу встречного движения.

Утром 31 декабря женщина, управляя автомобилем «Хонда Фит», двигалась по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении города Омска.

— По предварительной информации водитель по неустановленной причине потеряла контроль над автомобилем. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Шкода Октавия», которым управляла 40-летняя женщина, — сообщил и.о. начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Каргатский» Максим Старцев.

В результате происшествия водитель «Хонда Фит» и 82-летняя женщина-пассажир автомобиля «Хонда» погибли на месте аварии. С различными травмами в районную больницу доставлены четыре человека: мужчина и женщина с автомобиля «Хонда», женщина и 15-летняя девочка с автомобиля «Шкода». Водитель «Шкода» за медицинской помощью не обращалась.

В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее редакция рассказывала о том, что девушка тайком взяла у приятеля Mersedes Benz и разбила его в Новосибирске. 

Фото отделения ГИБДД МО МВД России «Каргатский»

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : ДТП


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