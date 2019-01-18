Средняя зарплата новосибирцев в 2018 году составила 35 340 рублей

Дефицит квалифицированных кадров привел к тому, что работодатели увеличили число вакансий на 18,7% по сравнению с 2017 годом. Самой высокооплачиваемой сферой стало строительство (годом ранее лидировала отрасль IT, интернет, телеком), самой востребованной у работодателей – продажи, а у соискателей – «без опыта», сообщили в пресс-службе компании Авито, эксперты которой проанализировали рынок труда Новосибирска в 2018 году.

За 2018 год средняя зарплата в Новосибирске составила 35 340 рублей – это на 9,2% больше, чем в 2017 году. Самые высокие средние оклады отмечены в категории «строительство» – 46 690 рублей, а минимальные – 22 820 рублей – в «образовании, науке». Сильнее всего выросли зарплаты в категории «туризм, рестораны» – на 19,7%, а самое значительное падение наблюдалось в «IT, интернет, телеком» – на 7,5%.

В других 22 крупных городах зарплаты также увеличились, при этом существеннее всего – в Казани (+9%) и Омске (+9,3%), а менее всего – в Москве (+2,2%). Минимальный оклад среди 23 крупных российских городов зафиксирован в Тольятти (27 780 рублей в месяц), а максимальный – в Москве (51 290 рублей в месяц). В целом по России средняя зарплата выросла на 5,6% и достигла 35 660 рублей.

— В Новосибирске самыми востребованными остались профессии в пяти сферах: продажи; производство, сырьё, с/х; транспорт, логистика; автомобильный бизнес; строительство. На вакансии в этих пяти группах пришлось 62% от всех размещенных вакансий за прошлый год. Самым существенным изменением стало сокращение доли вакансий группы «продажи» на 2,7 п.п., — рассказали в пресс-службе компании.

Соискатели, в свою очередь, больше всего интересовались вакансиями пяти групп профессий: без опыта, студенты; продажи; транспорт, логистика; строительство; производство, сырьё, с/х. На вакансии в этих пяти группах пришлось 69% всех запросов контактов в категории за прошлый год. Наиболее заметным изменением оказалось снижение спроса на вакансии из группы «без опыта, студенты» на 4,2 п.п.

— Минувший год продемонстрировал ощутимый рост вакансий, и связано это, отчасти, с таким важным событием как Чемпионат мира по футболу в России. Был дефицит кадров не только рабочих специальностей, необходимых для работы на инфраструктурных объектах, а также в сфере услуг, но и узкоспециализированных специалистов. При этом зарплаты за год выросли незначительно, сопоставимо с общим уровнем инфляции. Важно, что прирост был заметен больше в регионах, нежели в Москве и Санкт-Петербурге. На это повлияло то, что столичные города раньше вышли из кризиса и уже замедлили темпы роста, а регионы только сейчас догоняют, — отметил директор «Авито Работа» Владимир Корицкий.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan