Инфраструктурные облигации планируют использовать при возведении сетей и соцобъектов

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписал с руководством Тульской и Сахалинской областей соглашения о намерении сотрудничества, в том числе по реализации проектов строительства инфраструктуры с привлечением механизма инфраструктурных облигаций, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Проекты могут стартовать уже в течение 2021 года.

По словам Мутко, решение об использовании данного механизма в пилотном режиме с охватом Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской и Ростовской областей было принято в конце прошлого года.

Инфраструктурные облигации — особый вид долговых ценных бумаг, выпускаемых для реализации конкретного строительного проекта специально учрежденным для этого юрлицом. Для этих целей ДОМ.РФ уже учредил дочернюю компанию «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (СОПФ). Именно СОПФ будет отвечать за выпуск облигаций, обеспеченных поручительством ДОМ.РФ, реализовывать их на фондовом рынке и выдавать полученные за счет этого средства в виде займов региональным властям на строительство инфраструктуры на местах.

— Сейчас ДОМ.РФ работает над запуском инфраструктурных облигаций, которые помогут решить задачу по реализации масштабных проектов, где требуется повысить доступность инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры, — подчеркнул Мутко.

В Тульской области с помощью инфраструктурных облигаций будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тыс. кв. м, в Сахалинской области — 800 тыс. кв. м. В целом проекты в пяти пилотных регионах должны содействовать возведению более 4,5 млн кв. м жилых домов.