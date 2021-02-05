Переводите до 100 000 рублей в другие банки без комиссии

СБП – это сервис Банка России, который позволяет мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим, вне зависимости от банка отправителя или получателя денежных средств. С каждым днем число банков-участников СБП растет, и люди могут моментально осуществлять переводы на всей территории России. С 1 мая 2020 года отправка по СБП до 100 000 рублей в месяц осуществляется бесплатно.

Клиенты Банка «Левобережный» могут воспользоваться СБП для отправки и получения переводов при наличии счета и подключенного интернет-банка/мобильного приложения BL-online. Если у вас есть счета в разных банках, но вы хотите, чтобы платежи по умолчанию приходили в Банк «Левобережный», вам нужно зайти в приложении в Профиль – Настройки – Система быстрых платежей.

Если у вас не получается отправить перевод по СБП в другой банк и вы уверены, что данные получателя заполнены верно (номер мобильного телефона и наименование банка), тогда адресату надо подключиться к СБП в своем личном кабинете. Например, пользователю «Сбербанк Онлайн» нужно зайти в Настройки профиля – Прочее – Соглашения и договоры – Система быстрых платежей.

Полная информация об условиях, тарифах, лимитах переводов по СБП размещена на сайте Банка «Левобережный» (ПАО). Получить консультацию можно в единой справочной службе: 8-800-3333-555.