«Ингосстрах-Жизнь» застрахует сотрудников НЗХК почти на 382 млн рублей

Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» и первичная профсоюзная организация ОАО «НЗХК» (Новосибирский завод химконцентратов) пролонгировали договор коллективного страхования от несчастных случаев. Страховой защитой в рамках договора обеспечены более 2,5 тысяч членов профсоюза ОАО «НЗХК». Договор будет действовать до декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Отмечается, что программа страхования от несчастных случаев и их последствий предусматривает страховое покрытие по трем основным рискам: травма, инвалидность, уход из жизни, и действует по всему миру в режиме 24/7. Объём ответственности страховщика превышает 381,7 млн рублей.

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