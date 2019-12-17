В апреле 2020 года S7 Airlines откроет полеты в Израиль

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, с 2 апреля 2020 года начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Израиль. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В авиакомпании рассказали, что полеты будут выполняться по четвергам. Вылет из аэропорта Толмачево в 06:40, прилет в аэропорт Тель-Авива в 09:45 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 10:55 и приземляется в Новосибирске в 21:25.

Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

Фото: Gensa Gensa