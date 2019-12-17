Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ПФК «Обновление» диверсифицирует портфель

В 2020 году компания планирует запустить несколько новых производств.
  • 17/12/2019, 17:26
Автор: Юлия Данилова
ПФК «Обновление» диверсифицирует портфель
Последние 5 лет среднегодовые темпы прироста производства компании составляют от 20 до 50%.

— На производственной площадке в Сузуне недавно мы запустили полномасштабное галеновое производство. Сейчас там выпускается настойка валерианы, пустырника, эхинацеи, прополиса и т.д. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей, — сообщил на пресс-конференции генеральный директор АО ПФК «Обновление» Владлен Калустов.

По его оценкам, за счет запуска производства компания сможет нарастить свою долю на рынке в этом спектре продукции в упаковках с 10-15% до 25%.

В середине 2020 года ПФК «Обновление» намерено открыть в Сузуне еще одну производственную площадку по производству до 15 видов мазей. Сейчас эту продукцию компания производит в тестовом режиме на основной новосибирской площадке на улице Станционной. Здесь отрабатываются технологии и методы контроля за производством, которое будет размещаться в Сузуне. В месяц на новом производстве компания планирует выпускать около 40 млн упаковок мазей.

На основной площадке в Новосибирске в первом квартале 2020 года компания намерена запустить пятиэтажный цех по производству таблетированной формы лекарственных препаратов.

— Его запуск позволит нам увеличить производственные мощности более чем в 2 раза. С этими мощностями мы сможем обеспечивать весь сформированный спрос на продукцию. Всего на площадке будут выпускаться более 180 позиций. За счет запуска нового производства мы получим самый диверсифицированный портфель в России, — пояснил замдиректора по маркетингу и рекламе Денис Лубов.

В 2020 году на этой же площадке будут построены еще два новых комбинированных цеха. В них разместится производство гормонов, витаминов и антибиотиков. Объем инвестиций в проекты в компании не называют, но отмечают, что всего в 2020 году намерены вложить в новосибирскую площадку до 1 млрд рублей.

Владлен Калустов отметил, что сегодня ПФК «Обновление» является лидером российского фармрынка на сегменте продукции стоимостью до 100 рублей — около 10%. В этой нише, по его словам, работают около 1000 компаний. Задача ПФК «Обновление» на ближайшие два года — занять первые места в категории продукции по цене от 100 до 300 рублей.

— У нас есть для этого все возможности. В квартал, в среднем, мы выводим на рынок 8-10 препаратов. Это очень много. Причем в течении 3-8 месяцев с этим препаратом мы занимаем до 15-20% рынка в упаковках и до 50% рынка в денежном выражении, — поясняет он. — Увеличивать свою долю на новом сегменте будем за счет расширения ассортимента, а также очень сильно выстроенного маркетинга и высокой лояльности потребителя к бренду. Узнаваемость бренда в целевой аудитории у нас сегодня составляет 82%.

Гендиректор ПФК «Обновление» уточнил, что сегодня компания выпускает каждую 30 упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача — к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год. Последние 5 лет среднегодовые темпы прироста производства компании составляют от 20 до 50%.

Кстати, за границу ПФК «Обновление» продукцию поставлять пока не планирует, несмотря на запросы, поступающие из стран СНГ. Как пояснил Владлен Калустов, пока компания закрывает потребности российского рынка и производит меньше, чем требует отечественный потребитель.

АО ПФК «Обновление» создано в 2002 году. УК компании — 332 млн рублей. Продвигает на рынке продукцию под зонтичным брендом Renewal

Фото автора

Популярное с сайта

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

17/12/2019, 15:45
Соответствующий закон региональный парламент принял во втором чтении.

Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

17/12/2019, 15:40
Дмитрий Терешков уже определился с комитетом заксобрания, в составе которого планирует работать.
В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

17/12/2019, 14:48
Он находится в стерильной зоне сектора Б на третьем этаже.

Актуальный разговор

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

Все материалы
Новости

«Обувь России» разработала новую коллекцию обуви S-TEP

17/12/2019, 17:03

Эксперты назвали среднюю цену полиса по страхованию жилья от ЧС

17/12/2019, 17:00

«Диабаз» стал резидентом ТОСЭР «Горный»

17/12/2019, 16:27

На улицах Новосибирска проходит акция «С заботой о сибиряках»

17/12/2019, 16:24

В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

17/12/2019, 15:51

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

17/12/2019, 15:45

Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

17/12/2019, 15:40

В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

17/12/2019, 14:48

Эксперты считают, что доступность связи в регионах России снизилась

17/12/2019, 12:08

Хурму, гранаты и другую продукцию не пустили на территорию Новосибирской области

17/12/2019, 12:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска