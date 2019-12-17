ПФК «Обновление» диверсифицирует портфель

— На производственной площадке в Сузуне недавно мы запустили полномасштабное галеновое производство. Сейчас там выпускается настойка валерианы, пустырника, эхинацеи, прополиса и т.д. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей, — сообщил на пресс-конференции генеральный директор АО ПФК «Обновление» Владлен Калустов.

По его оценкам, за счет запуска производства компания сможет нарастить свою долю на рынке в этом спектре продукции в упаковках с 10-15% до 25%.

В середине 2020 года ПФК «Обновление» намерено открыть в Сузуне еще одну производственную площадку по производству до 15 видов мазей. Сейчас эту продукцию компания производит в тестовом режиме на основной новосибирской площадке на улице Станционной. Здесь отрабатываются технологии и методы контроля за производством, которое будет размещаться в Сузуне. В месяц на новом производстве компания планирует выпускать около 40 млн упаковок мазей.

На основной площадке в Новосибирске в первом квартале 2020 года компания намерена запустить пятиэтажный цех по производству таблетированной формы лекарственных препаратов.

— Его запуск позволит нам увеличить производственные мощности более чем в 2 раза. С этими мощностями мы сможем обеспечивать весь сформированный спрос на продукцию. Всего на площадке будут выпускаться более 180 позиций. За счет запуска нового производства мы получим самый диверсифицированный портфель в России, — пояснил замдиректора по маркетингу и рекламе Денис Лубов.

В 2020 году на этой же площадке будут построены еще два новых комбинированных цеха. В них разместится производство гормонов, витаминов и антибиотиков. Объем инвестиций в проекты в компании не называют, но отмечают, что всего в 2020 году намерены вложить в новосибирскую площадку до 1 млрд рублей.

Владлен Калустов отметил, что сегодня ПФК «Обновление» является лидером российского фармрынка на сегменте продукции стоимостью до 100 рублей — около 10%. В этой нише, по его словам, работают около 1000 компаний. Задача ПФК «Обновление» на ближайшие два года — занять первые места в категории продукции по цене от 100 до 300 рублей.

— У нас есть для этого все возможности. В квартал, в среднем, мы выводим на рынок 8-10 препаратов. Это очень много. Причем в течении 3-8 месяцев с этим препаратом мы занимаем до 15-20% рынка в упаковках и до 50% рынка в денежном выражении, — поясняет он. — Увеличивать свою долю на новом сегменте будем за счет расширения ассортимента, а также очень сильно выстроенного маркетинга и высокой лояльности потребителя к бренду. Узнаваемость бренда в целевой аудитории у нас сегодня составляет 82%.

Гендиректор ПФК «Обновление» уточнил, что сегодня компания выпускает каждую 30 упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача — к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год. Последние 5 лет среднегодовые темпы прироста производства компании составляют от 20 до 50%.

Кстати, за границу ПФК «Обновление» продукцию поставлять пока не планирует, несмотря на запросы, поступающие из стран СНГ. Как пояснил Владлен Калустов, пока компания закрывает потребности российского рынка и производит меньше, чем требует отечественный потребитель.

АО ПФК «Обновление» создано в 2002 году. УК компании — 332 млн рублей. Продвигает на рынке продукцию под зонтичным брендом Renewal

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