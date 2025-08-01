Инкассаторы Сбера с начала года перевезли порядка 35 тысяч тонн ценностей

В преддверии общероссийского профессионального праздника инкассаторов, в Сибирском банке Сбера проанализировали предварительные результаты деятельности своей службы инкассации.

С начала 2025 года сотрудники службы инкассации осуществили транспортировку около 35 тысяч тонн ценностей, обслужив более шести тысяч точек, включая банкоматы, банковские филиалы и организации, являющиеся клиентами банка. Для единовременной перевозки такого объема груза по железнодорожным путям потребовался бы товарный состав протяженностью примерно в 7 километров.

Каждый день инкассаторский транспорт банка проезжает расстояние, сравнимое с протяженностью земного экватора, а общий километраж, пройденный с начала 2025 года, превысил восемь миллионов километров.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера, отметил: