Инкассаторы Сбера с начала года перевезли порядка 35 тысяч тонн ценностей

В преддверии общероссийского профессионального праздника инкассаторов, в Сибирском банке Сбера проанализировали предварительные результаты деятельности своей службы инкассации.
С начала 2025 года сотрудники службы инкассации осуществили транспортировку около 35 тысяч тонн ценностей, обслужив более шести тысяч точек, включая банкоматы, банковские филиалы и организации, являющиеся клиентами банка. Для единовременной перевозки такого объема груза по железнодорожным путям потребовался бы товарный состав протяженностью примерно в 7 километров.
Каждый день инкассаторский транспорт банка проезжает расстояние, сравнимое с протяженностью земного экватора, а общий километраж, пройденный с начала 2025 года, превысил восемь миллионов километров.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера, отметил:
— Наши сотрудники ежедневно поддерживают стабильное функционирование финансовой системы. Поздравляем всех работников инкассаторской службы с их профессиональным днем! Желаем им крепкого здоровья, процветания и как можно больше спокойных рабочих смен.
Фото: ru.freepik.com/Автор: rawpixel.com
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