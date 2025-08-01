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На новосибирском заводе «Сибсельмаш» завершилось конкурсное производство

  • 01/08/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
На новосибирском заводе «Сибсельмаш» завершилось конкурсное производство
Процедура реализации имущества предприятия стартовала в 2012 году

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда процедура конкурсного производства, открытого в отношении ОАО «НПО «Сибсельмаш», завершена. Об этом сообщил конкурсный управляющий предприятия Сергей Галандин.

Ходатайство о завершении Галандин подавал еще в марте, отмечая, что «в рамках дела о банкротстве ОАО «НПО «Сибсельмаш» завершены все мероприятия конкурсного производства». Он подчеркивал, что предприятием «утрачена возможность пополнения конкурсной массы», а «продление конкурсного производства приводит к нецелесообразному увеличению расходов».

— Согласно отчету конкурсного управляющего в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 4,9 млрд рублей. Они были получены от ведения хозяйственной деятельности, продажи имущества и взыскания дебиторской задолженности и направлены на погашение судебных расходов и текущей задолженности. Расчетные счета должника закрыты, — говорится в документах суда.

Против выступает компания ООО «МетРесурс», которая в 2021 году купила у ООО «Меркас» 6 объектов недвижимости, расположенных на территории завода, за 222 млн рублей. В 2024 году суд опротестовал сделку между «НПО «Сибсельмаш» и «Меркас», а также сделки, заключенные с имуществом завода позднее.

— Законодательство о банкротстве не ограничивает возможности кредиторов по удовлетворению своих требований и после завершения конкурсного производства. «МетРесурс» может предъявить к конкретным виновным лицам требования о возмещении причиненных убытков, минуя конкурсную массу должника, — уточняет суд.

Постановление может быть обжаловано в кассации.

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не былы до 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020-го, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

В марте 2023 года Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш» с компанией ООО «Меркас».

В декабре 2023-го арбитражный суд Новосибирской области вынес определение о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш». Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Галандин. Торги прошли в ноябре 2020 года на «Региональной торговой площадке». Договор купли-продажи актива был заключен в июне 2021 года. Суд принял решение о взыскании в доход Российской Федерации имущества, полученного ООО «Меркас» по этому договору. Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 11 января 2024 года.

В мае 2025 «Сибсельмаш» купил «Курганприбор».

ОАО «НПО «Сибсельмаш» было включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий на момент открытия конкурсного производства имели хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска продает муниципальное имущество, расположенное на НПО «Сибсельмаш». 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибсельмаш банкротство


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