В Новосибирске завершены работы над огромными портретами Кондратюка и Кикиной

В центре Новосибирска художники окончили работу над муралами, посвященными основоположнику космонавтики Юрию Кондратюку и космонавту Анне Кикиной. Огромные портреты украшают стены жилых домов, которые расположены рядом Музеем космонавтики.

Год назад в рамках проекта «Земные истории космического Новосибирска» был проведен конкурс среди художников. Из 103 эскизов был выбран вариант, предложенный граффитистом, работающим под псевдонимом Jovanny (Иван Копёнкин). Работы на объекте начались в мае, основной объем был выполнен в июне. Сейчас, когда с домов убрали строительное оборудование, муралы выглядят так, как были задуманы художниками.

— Остался последний штрих — установка табличек, на которых будут указаны авторы проекта. Мы довольны результатом. Портреты Юрия Конратюка и Анны Кикиной создают особую атмосферу возле музейного здания. Нам кажется, что усилиями многих людей в Новосибирске появилось особое, космическое место, — сказала в беседе с Infopro54 директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Добавим, что в Новосибирске насчитывается уже более двадцати муралов. Одни появились по инициативе граффитистов, другие – по инициативе властей или бизнеса.

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