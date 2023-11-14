Инклюзивный бал пройдет в театре «Глобус» в Новосибирске

Инклюзивный бал будет проведен в Новосибирске 27 ноября с 19:00 до 21:00. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Инклюзивный бал Новосибирск».

Бал будет проведен в театре «Глобус». Для того чтобы блистать на мероприятии можно пройти мастер-класс 12 ноября и 19 ноября, а 26 ноября будет финальная репетиция. На финальной репетиции можно примерить костюм.

― Обращаем ваше внимание на то, что регистрация участников начинается за полчаса до мастер-классов, ― говорится в сообщении.

В первый день на мастер-класс пришли 75 человек, 25 из них ― с различными формами инвалидности.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с 8-летним болельщиком, который борется с онкологией.