ХК «Сибирь» подписал контракт с 8-летним болельщиком, который борется с онкологией

Волшебный подарок от любимой команды получил 8-летний Игорь Захаренко из Новосибирской области. Руководство клуба узнало о мальчике из отдаленного поселка, который борется с онкологией. У ребенка диагностирована ретинобластома, за его здоровьем следят сейчас московские врачи.

― Он любит хоккей и в родном поселке орудует клюшкой на залитом катке возле дома. Игорь мечтал встретиться с хоккеистами, но команда сделала ему более запоминающийся подарок. С мальчиком заключили однодневный контракт, ― рассказали в пресс-службе клуба.

14 ноября юный болельщик проведет с командой целый день. Он сможет лично познакомиться с игроками, принять участие в утренней раскатке, пообедает в спортивной столовой и даже выйдет на лед во время матча. Игорю поручили произвести символическое вбрасывание перед началом игры.

За борьбой «Сибири» в матче важный болельщик будет наблюдать из клубной ложи.