Вандал купил новые почтовые ящики жителям многоэтажки в Новосибирске

На позитивной ноте завершился скандал с порчей имущество в подъезде многоквартирного дома на улице Твардовского в Первомайском районе.

Напомним, в ноябрьские праздники группа молодых людей устроила погром и огорчила жильцов. Камеры видеонаблюдения сняли акт вандализма, где пострадала секция почтовых ящиков. Увидев себя в СМИ и местных пабликах, хулиган расстроился и встал на путь исправления.

― Буквально на днях парень связался со мной и спросил, как ему искупить вину. А вчера он уже привез новые почтовые ящики. Теперь их установит управляющая компания. В полицию мы в итоге заявлять не стали. Получилось решить вопрос своими силами, ― рассказала старшая по дому Оксана Кошенова.

Публичная огласка и общественный резонанс помогли жителям добиться справедливости.