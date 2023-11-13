Стали известны подробности нападения банды подростков на людей в Новосибирске

Громкое дело, которое сейчас расследует Следственный комитет Новосибирской области обрастает новыми деталями.

Сегодня стало известно, что полицейские задержали троих подростков, которые совершали разбойные нападения на территории Октябрьского района. Школьники возомнили себя чистильщиками и хотели избавить город от маргинальных людей и иностранцев. Следователи выяснили, что несовершеннолетние подражали движению Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак. Ребята создали группу в Телеграм-канале, где публиковали для своих поклонников жестокие видео, снятые на месте преступлений.

― За один день они умудрились отметиться дважды. Напали на гражданина Ирана, отобрали у него мобильный телефон, угрожая металлическим предметом. Потом подкараулили двух молодых людей, которые, вероятно, искали закладки с наркотиками. Один из них успел скрыться, а вот второй попал под полную раздачу. Школьники били ему молотком по рукам и пальцам, а затем причинили 6 ножевых ранений ― в грудь, спину и ноги. От полученных травм мужчина скончался, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

По данным сайта НГС, тело погибшего сибиряка на улице Старощука обнаружила местная жительница почти два дня спустя.

В настоящее время следователи устанавливают другие эпизоды жестоких похождений малолетних преступников.

Известно, что все подростки из благополучных семей, ранее в поле зрения полиции не попадали.

Двоих из них суд отправил под арест, а третьего определили в центр для несовершеннолетних правонарушителей на перевоспитание.