Инновации и развитие: Сбербанк и SKYGROUP development заключили соглашение на ПМЭФ

На XXVIII Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Сбербанком и ГК SKYGROUP development. Документ был скреплен подписями Дмитрия Солнцева, главы Сибирского Банка Сбера, и Алексея Шацких, заместителя председателя наблюдательного совета SKYGROUP development.
Соглашение охватывает не только стандартное банковское обслуживание строительной компании, но и обмен передовым опытом в области управления внутренними операционными процессами.
Дмитрий Солнцев отметил:
— Мы ценим доверие нашего стратегического партнера. Это соглашение подтверждает обоюдную заинтересованность в продолжительном и продуктивном взаимодействии, ориентированном на прогресс строительной индустрии.
Алексей Шацких заявил:
— Данное стратегическое партнерство открывает перед нашей компанией новые перспективы и значительно расширяет возможности для реализации масштабных девелоперских проектов. Благодаря доступу к финансовым ресурсам и экспертной поддержке банка мы сможем увеличить темпы строительства, внедрять современные технологии и создавать еще более качественные объекты для комфортной жизни людей.
Петербургский международный экономический форум, проводимый с 1997 года и с 2006 года проходящий под эгидой Президента РФ, является авторитетной площадкой для диалога между представителями бизнеса и обсуждения актуальных экономических вопросов, стоящих перед Россией и мировым сообществом. В 2025 году XXVIII ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня.
Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк. Автор фото: Юлия Трофимова
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