Аварийную лестницу у вокзала Новосибирск-Южный отремонтируют за 35 миллионов 

В Новосибирске обновят лестницу, ведущую с улицы Никитина к железнодорожному вокзалу «Новосибирск-Южный». Объект находится в аварийном состоянии и представляет реальную угрозу для безопасности пешеходов. Горожане неоднократно жаловались на содержание лестницы в соцсетях и требовали привести ее в порядок. Станция «Новосибирск-Южный» востребована у горожан и через нее ежедневно проходит большой пассажиропоток.

Максимальная цена контракта — 35,5 миллионов рублей. Заявки принимают до 26 июня 2025 года. Заказчик — МКУ «Гормост».​​​​​​​

Подрядчик должен будет демонтировать лестницу и часть подпорной стены в южной части участка. Кроме того, он должен построить новую лестницу с четырьмя маршами, укрепить и восстановить подпорную стену, а также возвести дублирующую конструкцию на востоке участка. С левой стороны лестницы подрядчик также должен установить пандусы для колясок и велосипедов. Справа — наклонный подъемник для людей с ограниченными возможностями.

Дата окончание работ — 15 ноября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска объяснили повторный ремонт участка теплотрассы на Фрунзе. Уже два года подряд энергетики ремонтируют один и тот же участок.