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СБЕР запускает номинацию «ПРО технологии будущего», посвященную ИИ

  • 19/06/2025, 11:25
СБЕР запускает номинацию «ПРО технологии будущего», посвященную ИИ
Номинация охватывает широкий спектр вопросов, включая работу инновационных платформ, влияние технологий на общество, безопасность данных и этические аспекты

По словам президента Владимира Путина, выступившего на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в декабре 2024 года, искусственный интеллект является ключевым инструментом для достижения национальных целей развития, повышения обороноспособности, стимулирования экономики, социальной сферы и государственного управления, а также для развития инноваций. Россия должна стать лидером не только в создании, но и во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Современные вызовы требуют от государства, бизнеса и общества совместной работы для реализации смелых идей и использования передовых технологий, таких как искусственный интеллект и нейронные сети, в целях развития страны и улучшения качества жизни граждан. Наличие собственных уникальных разработок, опережающих время, является ключевым фактором научно-технологического суверенитета России.

В рамках юбилейного сезона конкурса «Сибирь.ПРО» Сибирский банк СБЕРа представил новую номинацию «ПРО технологии будущего», созданную с использованием нейросети GigaChat. Номинация посвящена теме искусственного интеллекта и охватывает широкий спектр вопросов, включая работу инновационных платформ, влияние технологий на общество, безопасность данных и этические аспекты.

Председатель Сибирского банка СБЕРа Дмитрий Солнцев подчеркнул, что развитие AI-технологий требует общественного доверия и объективного взгляда на искусственный интеллект. Новая номинация призвана способствовать формированию ответственного информационного поля, освещая как возможности, так и вызовы AI, и направляя к этичному применению технологий.

Принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Условия участия и список номинаций доступны на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото предоставлено ИК МАСС

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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