Инновационные светофоры оказались слишком умными для Новосибирска

На заседании рабочей группы по организации рабочего движения мэрии Новосибирска 14 августа обсуждалось ограничение работы инновационных светофоров на перекрестках улиц Немировича-Данченко – Ватутина и Немировича-Данченко – Таймырская. Об этом редакции рассказал руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России, член рабочей группы Вячеслав Ашурков.

— Инновационные светофоры вызывали много вопросов у водителей, были нарекания со стороны Госавтоинспекции, прокуратуры. На светофорах размещено слишком много информации. Когда разберешься, то это, возможно, будет удобно. Но пока мы видим, что светофоры большей частью вводят водителей в заблуждение, — пояснил Ашурков.

Впрочем, он подчеркнул, что сроки демонтажа инновационных устройств не установлены. Также осталось неясно, будут ли светофоры перенесены в другое место либо город вообще отказывается от их использования.

Напомним, запуск инновационного светофорного оборудования на перекрестках улиц Немировича-Данченко – Ватутина и Немировича-Данченко – Таймырская произошел в конце апреля. Как сообщал «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД), их запуск был обусловлен повышением безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирска в рамках программы БКД.

Перекрестки, на которых установлены устройства, являются очагами концентрации ДТП.

— Основная причина ДТП — несинхронное включение сигналов светофоров: когда в попутном направлении включается красный сигнал, а встречным продолжает гореть зеленый, или когда в попутном направлении продолжает гореть зеленый сигнал, а встречным включился красный, — уточняли в ГЦОДД. — Водители автотранспорта, двигающиеся в попутном направлении, не видят, какой сигнал горит водителям встречного направления.

На инновационных светофорах были введены следующие новые сигналы:

«Встречным красный» — для информирования водителей, двигающихся на зеленый сигнал, в какой момент встречному транспорту включился красный сигнал и появится возможность беспрепятственного поворота налево.

«Движение встречного транспорта» — включается при ситуации, когда в попутном направлении включился красный сигнал, а встречным продолжает гореть зеленый.

«Осторожно пешеход на переходе» — включается при красном сигнале транспортного светофора, расположенного непосредственного перед пешеходным переходом, по которому в данный момент идет движение пешеходов на зеленый сигнал пешеходного светофора.

Для пешеходов на зеленом сигнале пешеходного светофора включается стрелка белого цвета, информирующая пешеходов о пересечении с транспортным потоком при движении на зеленый сигнал пешеходного светофора. Стрелка указывает пешеходу, с какой стороны следует ожидать движение транспорта.

Инициатором проекта выступила компания «НовосибирскИнформСвет». Соучредитель компании Константин Бакун пояснил Infopro54, что с полным набором функций светофоры проработали всего 40 дней. На данный момент там остался один знак: стрелка, которая показывает движение налево, прямо и направо.

— Насколько я знаю, ни один водитель на дополнительные сигналы светофора не пожаловался. Наоборот, после отключения части функционала к нам поступали звонки, и водители говорили, что пока эти сигналы работали, аварийные перекрестки было проезжать спокойнее, — комментирует собеседник редакции Infopro54.

По его словам, инновационные светофоры с перекрестков никто убирать не собирается. Они продолжат работать с усеченным функционалом.

— Хочу напомнить, что это не первый наш опыт запуска умных светофоров в Новосибирске. Первый раз мы тестировали инновационный светофор, но с более ограниченным функционалом, в 2020 году на перекрестке улиц Владимировская – Саратовская. Он длился год и 4 месяца. В 2018 году на перекрестке были 8 аварий, в 2019-м — 6, в 2020-м, когда мы запустили проект, — 1, в 2022-м, когда светофор убрали, — 12, — комментирует Константин Бакун. — В этот раз нам не дали возможности подтвердить гипотезу о том, что с помощью инновационных светофоров можно сократить аварийность на сложных перекрестках. 40 дней работы не дают необходимой информации для анализа.

Собеседник Infopro54 отметил, что эксперимент на Владимировской – Саратовской был прерван по распоряжению Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. На региональном уровне от мэрии и управления МВД никаких замечаний не было.

— По моей информации, в этот раз запрет на использование инновационных светофоров исходил от того же человека. Самое обидное, что никто из Москвы даже не приехал, не вступил в диалог, не попытался изучить опыт Новосибирска, — говорит Бакун. — Мотивировкой запрета стало, что «водитель может неправильно понять знаки и спровоцировать ДТП».

Соучредитель «Новосибирскинформсвет» рассказал, что сейчас компания работает с Всесоюзным обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которое помогает новосибирцам продвинуть их разработку в городах других регионов.

Ранее редакция рассказывала о том, что первый светофор производства ООО «Новосибирскинформсвет» был установлен летом 2012 года на перекрестке улиц Гребенщикова и Краузе в Калининском районе. В 2018 компания вышла в другие регионы России.