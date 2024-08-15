Компания, которая может заменить «Метро МиР», зарегистрирована в Новосибирске

Мэрия Новосибирска официально зарегистрировала МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Дата регистрации — 12 августа. Юридический адрес компании — Кошурникова, зд. 12А. По этому же адресу расположено муниципальное предприятие «Метро Мир».

Директором МКУ назначен Андрей Кебак. В 2018 году он занимал должность замначальника «Сибуправтодора». До 1 января 2022 Кебак был учредителем ТСЖ «ЗАЩИТНИК 1».

Напомним, 22 марта Новосибирске УФАС выдало мэрии Новосибирска предупреждение обязательное для исполнения. В нем говорится о необходимости реорганизовать МП «Метро МиР». В мае на сайте муниципалитета появился документ о создании МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Предполагалось, что оно заменит «Метро МиР».

Уставный капитал МП «Метро МиР» составляет 510 млн руб. В 2023 году организация получила выручку в сумме 781 млн руб., что на 40 млн руб., или на 5,4%, больше, чем годом ранее. прибыль в размере 4,7 млн руб. Это на 92,3% больше, чем в 2022 году. С 18 июня исполняющим обязанности директора компании назначен Вячеслав Денисенко.

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

30 июля ООО «СпецТрансСтрой» опубликовал сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве МП «Метро МиР». Как уточняется в сообщении, решение суда в феврале 2023 года с муниципального предприятия в пользу компании была взыскана задолженность в размере 187,6 млн рублей и проценты за пользование чужими деньгами — 14,9. Эта задолженность до сих пор не погашена. Судя по материалам суда, речь идет об оплате строительства дома на ул Ельцовская. В июне о планах подать на банкротство компании заявляла налоговая инспекция. Кроме того, у «СпецТрансСтроя» есть исполнительный лист, выданный по задолженности МП «Метро Мир» в размере 226 млн. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Метро МиР» Новосибирска получит субсидию на восстановление платежеспособности.