ФК «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Алексеем Медведевым

Главный тренер ФК «Сибирь» Алексей Медведев провёл свою заключительную тренировку.
– После неудачного старта в новом сезоне LEON-Второй лиги А руководством клуба и главным тренером было принято совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества, – отмечается в сообщении клуба.
11 августа в четвёртом туре группы «Золото» Второй лиги А «Сибирь» потерпела поражение от «Спартака» из Костромы со счётом 2:0. Послематчевая пресс-конференция выявила, что команда «Сибирь» находится в довольно сложной ситуации.
В турнирной таблице «Сибирь» занимает последнее, 10-е место. За четыре игры команда набрала всего одно очко.
Ранее редакция сообщала о том, что ФК «Сибирь» проиграл астраханскому «Волгарю».
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