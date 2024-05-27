Иномарка попала в ДТП с двумя фурами в Новосибирской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Черепановском районе Новосибирской области.

Авария произошла вчера, 26 мая, около 20:15.

Согласно информации, полученной от регионального ГИБДД, авария произошла на трассе Р-256 «Чуйский тракт». За рулём Toyota находилась 27-летняя женщина.

Во время обгона она не справилась с управлением и столкнулась с большегрузом Sitrak. Авария произошла на 117-м километре трассы.

Автоледи получила травмы и была доставлена в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что Тойота врезалась в скорую помощь в Новосибирске.