Иномарка попала в ДТП с двумя фурами в Новосибирской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Черепановском районе Новосибирской области.
Авария произошла вчера, 26 мая, около 20:15.
Согласно информации, полученной от регионального ГИБДД, авария произошла на трассе Р-256 «Чуйский тракт». За рулём Toyota находилась 27-летняя женщина.
Во время обгона она не справилась с управлением и столкнулась с большегрузом Sitrak. Авария произошла на 117-м километре трассы.
Автоледи получила травмы и была доставлена в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
Ранее редакция сообщала о том, что Тойота врезалась в скорую помощь в Новосибирске.
Источник фото: ГИБДД по Новосибирской области.
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