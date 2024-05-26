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Тойота врезалась в скорую помощь в Новосибирске

  • 26/05/2024, 09:39
Автор: Алёна Пятенок
Тойота врезалась в скорую помощь в Новосибирске
ДТП произошло в Октябрьском районе города.

Авария с участием кареты скорой помощи произошла на пересечении улиц Волочаевской и Высоцкого. Очевидцы утверждают, что водитель «Тойоты» не пропустил неотложку, которая ехала на красный сигнал светофора. Автомобиль экстренной службы двигался со включенными маячками и сиреной. От столкновения скорая едва не перевернулась на крышу.

― Данное  ДТП оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет. На месте работал наряд ДПС , устанавливаются все обстоятельства происшествия, ― прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Сибиряк Виталий Гришин своими глазами наблюдал эту аварию. Он считает, что виноват в столкновении водитель иномарки, который, возможно, слушал громко музыку в салоне.

― Скорая ехала с сиреной и спецсигналами, в сторону МЖК , сирена была включена постоянно, а не только на светофоре. Весьма оживленный перекресток много пешеходов, и так при пересечении перекрестка все двигающиеся автомобили остановились, один лишь водитель Тойоты, не меняя скорости приехал скорой в левую сторону. Скорость автомобиля была приличная, от удара скорая оказавшись на двух колесах летела прямо в лоб нашему автомобилю, мы стояли на красный на встречной полосе. Огромное спасибо водителю скорой за то, что он в этой ситуации смог вывернуть руль так, что скорая смогла уйти от лобового столкновения с моим авто, ― написал очевидец в группе «АСТ54» в ВКонтакте.

Источник фото: АСТ54.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Скорая помощь ДТП


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