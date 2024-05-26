Тойота врезалась в скорую помощь в Новосибирске

Авария с участием кареты скорой помощи произошла на пересечении улиц Волочаевской и Высоцкого. Очевидцы утверждают, что водитель «Тойоты» не пропустил неотложку, которая ехала на красный сигнал светофора. Автомобиль экстренной службы двигался со включенными маячками и сиреной. От столкновения скорая едва не перевернулась на крышу.

― Данное ДТП оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет. На месте работал наряд ДПС , устанавливаются все обстоятельства происшествия, ― прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Сибиряк Виталий Гришин своими глазами наблюдал эту аварию. Он считает, что виноват в столкновении водитель иномарки, который, возможно, слушал громко музыку в салоне.