Новосибирцы отпраздновали День российского предпринимательства

День российского предпринимательства – профессиональный праздник, введённый Указом Президента РФ в 2007 году, который отмечается в России 26 мая. Это праздник, который нацелен показать значимость малого и среднего бизнеса для экономики государства.

Ежегодно «ОПОРА РОССИИ» как крупнейшее бизнес-объединение организует масштабные мероприятия для предпринимателей и жителей регионов.

Этот год не стал исключением. 24 мая в ГПНТБ и на площади Пименова состоялась праздничная ярмарка региональных производителей «Новосибирь» и Ярмарка вакансий для соискателей.

Праздничная программа началась с Торжественного открытия.

«Не смотря на то, что «ОПОРА РОССИИ» объединяет предпринимателей всей страны уже более 22 лет, мы чутко слышим и эффективно реагируем на запросы наших предпринимателей. Именно поэтому сегодня проводим Ярмарку вакансий и Ярмарку местных производителей, — обратилась Наталия Кошелева, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». — Нам важно оказать максимальное содействие в обеспечении кадрами наших предпринимателей, а также познакомить с их продукцией жителей нашего города, области и гостей Столицы Сибири».

С предстоящим праздником поздравил предпринимателей Сергей Соколов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений в Сибирском федеральном округе.

В торжественном открытии ярмарок приняли участие:

Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области;

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

Максим Останин, заместитель мэра города Новосибирска;

Дмитрий Петров, заместитель министра региональной политики Новосибирской области;

Алхан Заргаров, Заместитель руководителя управления — начальник отдела контроля закупок Новосибирского УФАС России;

Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбера

Игорь Никулин, директор ГКУ НСО «Центр занятости населения города Новосибирска».

Представители органов власти поздравили всех присутствующих с участием в таких значимых для региона и города событиях, пожелали успехов в работе, а предпринимателей поздравили с наступающим профессиональным праздником и поблагодарили за их труд и вклад в развитие Новосибирской области.

Официальным партнером мероприятий выступил ПАО «Сбербанк».

«От имени Сбера поздравляю всех с Днем российского предпринимателя. Бизнес – это основа всей экономики. Мы как банк всегда поддерживаем предпринимательское сообщество, предлагая широкий набор сервисов – от онлайн-кредитования и сервисов электронной регистрации до целого набора отраслевых решений, — Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбера. – Мы благодарим Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» за организацию ярмарки вакансий. Это очень важная работа с молодыми специалистами, со студентами, поскольку бизнес сегодня крайне заинтересован в таких кадрах. Сбер как один из крупнейших работодателей региона также заинтересован в проведении таких мероприятий. Мы будем рады найти на этой ярмарке вакансий наших будущих сотрудников».

Ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей» была организована, совместно с Министерством труда и социального развития НСО и Центром занятости населения Новосибирска, Комитетом по развитию и управлению персонала Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ».

«Сегодня пришло более 1500 человек, чтобы найти себе работу мечты, и более 60 работодателей представили свои открытые вакансии, – рассказала Алла Литвинова, член Совета, руководитель Комитета по развитию и управлению персонала отделения, руководитель HR-центра. – Я люблю говорить не Ярмарка вакансий, а Праздник трудоустройства, ведь действительно это уникальная возможность в неформальной обстановке найти работу и сотрудников».

На площадке прошла презентация работодателей, личное знакомство, участники могли оставить свои анкеты, а также получить консультацию по профориентации и получить навыки составления резюме и прохождения собеседования.

Вице-председатель Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Мироненко, возглавляющий Комитет по развитию молодежного предпринимательства отделения и региональное отделение Российского союза молодежи, отметил важность мероприятия для молодых новосибирцев – формирования понимания о рынке труда и возможности старта карьеры.

Для работодателей был организован круглый стол с Центром занятости «Ярмарка вакансий нового поколения», в рамках которого обсудили итоги прошлых мероприятий и генерировали идеи для будущих ярмарок.

В рамках стратегической сессии «Новая стратегия привлечения кандидатов» работодатели обменялись успешным опытом привлечения соискателей на свои вакансии, а также нашли новые идеи и решения, как повысить привлекательность своих вакансий.

Представители индустрии гостеприимства на отдельной сессии обсудили, как повысить привлекательность работы в отрасли.

В это время площадь Пименова перед ГПНТБ стала площадкой для ярмарки региональных производителей «Новосибирь», организованной с Минпромторгом Новосибирской области.

«Ценно, что у региональных производителей есть возможность представить свою продукцию на подобных мероприятиях. К сожалению, мы — новосибирцы не знаем, сколько всего производят в нашем регионе – от пищевой продукции до обрабатывающей промышленности, — поделилась Марина Ярцева, вице-председатель, руководитель Комитета по промышленности Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ». – Предприниматели мечтают, чтобы бренд «Новосибирь» был представлен не только на ярмарках, но и в сетевых магазинах Новосибирской области. Производственный бизнес гораздо более сложный, но значимый как для экономики региона, так и для страны в целом».

Ярмарка представила производителей различных товаров, в том числе фермеров и ремесленников, которые преподнесли министру промышленности Андрею Гончарову карту Новосибирской области, сделанную из дерева вручную.

Из неожиданного на ярмарке была представлена машина гражданского разминирования, которая буквально вчера прошла испытания, и в ближайшее время будет направлена в зону СВО, для выполнения боевых задач.

А новосибирский завод тактильного оборудования представили игровые площадки, адаптированные для детей с ОВЗ.

Производители продемонстрировали настоящие дом и баню, которые можно возвести у себя на участке за один день.

Музыка, детские развлечения и сладости порадовали маленьких гостей и их родителей.

Более 60 производителей представили свою продукцию жителям города и почетным гостям праздника.

Вице-председатель Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель Комитета по инновациям и цифровой экономике Илья Гнатуша подчеркнул значимость командной работы всех заинтересованных сторон в организации ярмарок – предпринимательского сообщества, органов власти, учебных заведений, общественности и СМИ.

«ОПОРА РОССИИ» благодарит всех участников и партнеров мероприятия!

Поздравляем предпринимателей с Праздником, желаем успехов и процветания Вашему делу!

Информационные партнеры: компания «Дизайнмастер», «Комсомольская правда», InfoPro54.ru, «Континент Сибирь», СибФМ групп.