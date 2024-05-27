Школьника выгнали с ЕГЭ за шпаргалки в Новосибирской области

С ЕГЭ по литературе выгнали одного ученика за шпаргалки в Новосибирской области. Это произошло 23 мая.

Как рассказала министр образования региона Мария Жафярова, на данный момент ГИА идет в штатном режиме.

– Удаленных, досрочно завершивших по неуважительной причине государственную итоговую аттестацию нет, кроме одного случая, – доложила она.

Напомним, что в основной период для участия в ГИА-9 зарегистрированы более 36 тысяч человека, а на ГИА-11 зарегистрированы более 14 тысяч человек. Выпускники для получения аттестата должны будут сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математику) и два экзамена по выбору.

Основной период проведения ГИА-9 пройдёт с 21 мая по 2 июля, ГИА-11 – с 23 мая по 5 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты рассказали главные правила при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирске.