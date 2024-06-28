Иномарка сбила 13-летнего велосипедиста в Новосибирске

30-летний водитель «Ниссана» сбил 13-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске.

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали, что ребенок получил травмы.

— 27 июня примерно в 21:40 водитель двигался по улице Проезд Энергетиков, но при развороте под мост у дома № 5 совершил наезд на велосипедиста, — рассказали в ведомстве.

Юный велосипедист в это время переезжал дорогу.

Пострадавшего подростка забрала бригада скорой помощи в больницу с травмами.

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

Стоит напомнить, что в этом году количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 1,9%. Число аварий с пострадавшими возросло на 2,3%. Однако смерть в результате ДТП снизилась на 8%.

Ранее редакция сообщала о том, что патрульный автомобиль ГАИ попал в ДТП с иномаркой в Новосибирске.