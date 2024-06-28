Иномарка сбила 13-летнего велосипедиста в Новосибирске

30-летний водитель «Ниссана» сбил 13-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске.
В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали, что ребенок получил травмы.
— 27 июня примерно в 21:40 водитель двигался по улице Проезд Энергетиков, но при развороте под мост у дома № 5 совершил наезд на велосипедиста, — рассказали в ведомстве.
Юный велосипедист в это время переезжал дорогу.
Пострадавшего подростка забрала бригада скорой помощи в больницу с травмами.
На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.
Стоит напомнить, что в этом году количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 1,9%. Число аварий с пострадавшими возросло на 2,3%. Однако смерть в результате ДТП снизилась на 8%.
Ранее редакция сообщала о том, что патрульный автомобиль ГАИ попал в ДТП с иномаркой в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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