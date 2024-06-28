Патрульный автомобиль ГАИ попал в ДТП с иномаркой в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Госавтоинспекции и седана. Авария произошла на пересечении улиц Троллейной и Немировича-Данченко в ночь на 28 июня.
Как сообщили очевидцы дорожного происшествия, после столкновения полицейский Hyundai вылетел на тротуар и врезался в опору светофора.
По информации ГУ МВД, в результате столкновения патрульного авто и Ford никто не пострадал.
— Автомобили получили механические повреждения. На данный момент в УМВД города Новосибирска проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — пояснили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сотрудники ДПС задержал лихача на «Жигулях». Чтобы остановить гонщика, полицейским пришлось применить табельное оружие.
Источник фото и видео: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»
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