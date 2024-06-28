В Новосибирске обнаружили 15 школ с детьми мигрантов, не говорящими по-русски

В Новосибирске обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Это дети из семей мигрантов, недавно приехавших в сибирский мегаполис. Таких учащихся называют инофонами (инофоны владеют иными фоновыми знаниями, русским языком они владеют лишь на так называемом бытовом уровне — прим. Редакции).

Во всех этих 15-и школах недавно побывали эксперты городского центра образования и здоровья «Магистр», НИСО, НГПУ». Специалисты пообщались с администрацией образовательных учреждений.

— В каждом классе в среднем до 5 таких учеников. Это довольно серьезная история, потому что учителей никто не учил, как работать с такими детьми, — рассказала BFM-Новосибирск доцент кафедры педагогики и методики начального образования НГПУ Надежда Касенова.

По словам собеседницы, инофоны учатся как в начальных классах, так и в среднем звене. В 10-е классы дети мигрантов идут крайне редко. Адаптироваться в русскоязычных учебных заведениях детям проще всего в начальной школе. Многие учителя берут их «под крыло» и помогают освоиться. Старшеклассникам же сложнее, поэтому в основном они идут на класс ниже. Эксперты подчеркивают, чтобы освоить язык, у ученика уходит минимум полгода.

— В период адаптации ребенок испытывает стресс, чувствуя себя чужаком. С такими детьми нужно заниматься не только в рамках русского языка, а вести целое психолого-педагогическое сопровождение. И сейчас именно такую программу разрабатывают городской центр образования и здоровья «Магистр», НИСО, НГПУ», — добавила Надежда Касенова.

Ранее редакция сообщала о том, что в школе № 26 в Калининском районе Новосибирска подростки-мигранты поставили «на счетчик» мальчика-инвалида. Понимая, что ребенок не сможет оказать им сопротивление, они заставили встать его на колени. Издевательства агрессоры сняли на камеру мобильного телефона.