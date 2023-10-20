Иномарка сбила 15-летнего подростка в Новосибирске

Водитель «Ниссана» сбил 15-летнюю школьницу на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Девочка с различными травмами доставлена в больницу.

― В 9 часов 45 минут на территории Октябрьского района, 43-летний водитель на автомобиле «Ниссан Ноут» двигался по внутриквартальному проезду и у дома 74 по ул. Б. Богаткова совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, ― сообщили в Госавтоинспекции региона.