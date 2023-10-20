Новосибирскому Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет

В Новосибирске Октябрьскому мосту сегодня, 20 октября, исполнилось 68 лет со времени введения в эксплуатацию.

Он стал первым автомобильно-трамвайно-пешеходным мостом через Обь в Новосибирске.

Первые проекты постоянного моста появились еще в начале 1930 годов. С 1930 по 1931 годы над одним из проектов нового моста работал инженер Владимир Шухов. Окончательный проект моста выполнили инженер-конструктор Попов и архитектор Яковлев в 1938 году. Но строительство прошлось отложить из-за начавшейся войны. Однако после Великой Отечественной войны про мост не забыли, но проект пришлось изменить. Так конструкцию проезжей части и металлические двутавровые балки соединили в одно целое. 17 октября 1951 года было принято Постановление Совета Министров СССР о строительстве Октябрьского моста в Новосибирске. И уже 20 октября 1955 года мост был открыт.

Напомним, что в наши дни ремонт Октябрьского моста идет полным ходом. В этом году выполняется самая объемная и трудоёмкая задача – усиление тротуарной консоли.

Он рассчитан на 2022–2024 годы. Муниципальный контракт подписан 31 мая 2022 года. Подрядная организация – ООО «СпецТрансСтрой». Источники финансирования – федеральный бюджет (95,6 %), городской бюджет (3,5 %), бюджет Новосибирской области (0,9 %). Общая стоимость ремонта Октябрьского моста протяжённостью 1070 метров – более 2,2 млрд рублей. В 2022 году было освоено 500 млн рублей, в этом году на работы запланировано 750 млн рублей, в 2024 году – 1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что чугунные перила Октябрьского моста в Новосибирске воссоздадут по историческим эскизам с помощью 3D-моделирования.