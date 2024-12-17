Студент из Киргизии получил срок за попытку провести «запрещёнку» в Новосибирск

Гражданину Кыргызстана Бекмырзе Табылдиеву вынесли приговор за контрабанду сильнодействующих препаратов.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, обвиняемый студент приобрёл препараты в Бишкеке, где стероиды свободно продаются в магазинах спортивного питания. Злоумышленник знал, что вещества относятся к сильнодействующим, и в России их нельзя купить без рецепта врача.

Однако 20 августа 2024 года попытался ввезти в Россию 50 таблеток TURAZON и 9 ампул SUSTAZON-250. Бдительные пограничники обнаружили контрабанду в его спортивной сумке.

Суд признал преступника виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант украл отару овец у сельского фермера под Новосибирском. Он прихватил их в два захода.