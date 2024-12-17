В Сибирь завезли мандарины на полтора миллиарда рублей

С начала 2024 года сибирские таможенники осуществили контроль за ввозом в Сибирский федеральный округ 15,3 тысячи тонн мандаринов на сумму 1,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки этих популярных новогодних фруктов выросли в полтора раза как по весу, так и по стоимости.

Большинство поставок мандаринов в Сибирь, а именно 55%, пришлись на период с октября по декабрь, ближе к новогодним праздникам.

Основным поставщиком стал Китай, также мандарины ввозились из Турции и Абхазии.

— Лидерами в импорте мандаринов в этом году стали предприниматели Красноярского края (54% физического объема импорта ввоза, 8,2 тыс. тонн), а также участники ВЭД Иркутской области (24% физического объема импорта, 3,6 тыс. тонн). Также мандарины ввозились импортерами Алтайского края, Новосибирской, Томской и Омской областей, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Ранее редакция сообщала о том, что более 6 тысяч тонн лимонов, имбиря и чеснока были ввезены в Сибирь. Основную часть импорта составили поставки из Китая и Узбекистана.