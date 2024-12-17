В Новосибирске назвали способы пополнения новых транспортных карт

С 1 января следующего года в Новосибирской области изменится оператор автоматизированной системы учёта оплаты проезда на транспорте. Вместо «Золотой короны» будет использоваться новая платёжная система «СберТройка».

Как сообщил Евгений Тюрин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона, в области продолжит действовать МПК «Социальная карта». Средства на карте будут автоматически перенесены, поэтому баланс не сгорит и не потеряется.

Однако порядок пополнения транспортных карт изменится.

— С 10 декабря пополнение социальных карт доступно исключительно через банкоматы и отделения Сбербанка, а также через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» и «Моя тройка». Ранее доступные пункты пополнения перестанут работать, — подчеркнул Тюрин.

Для пополнения счета транспортной карты не требуется быть клиентом определённого банка. Средства вносятся по номеру транспортной карты.

Евгений Тюрин отметил, что сейчас доступно более 750 точек и пунктов, где можно пополнить баланс карты.

При потере «Социальной карты» нужно будет обращаться в отделения Сбербанка.

Карты студентов и учащихся останутся действительными, но остаток на счёте можно будет использовать только до конца года.

Возврат неиспользованного баланса по картам осуществляется на основании заявления в действующие пункты МУП «Пассажиртрансснаб».

Ранее редакция сообщала о том, что с 23 декабря проезд в Новосибирске можно будет оплатить картой жителя. В цифровой профиль новосибирцев добавляют транспортные услуги.