Мигрант украл отару овец у сельского фермера под Новосибирском

В Новосибирской области гражданин Узбекистана похитил у жителя Тогучинского района целую отару овец. Первый раз мигрант заявился к деревенскому фермеру ночью в середине сентября 2024 года, предварительно проведя «разведку боем» и узнав, что животные находятся вне охраняемого ангара. Иностранный специалист приехал на место преступления на своём автомобиле Toyota Caldina, заранее избавившись от сидений, погрузил 15 овец и скрылся. Ворованный скот он надёжно припрятал.

Так как кража сошла ему с рук, он решился повторить «приключение». В конце того же месяца наглец вновь пробрался в отару и спёр ещё 13 барашков.

Однако после второго визита к хозяину похищенных животных к узбеку нагрянули полицейские.

Фермер тут же узнал своих подопечных по особым меткам, сделанным им заранее. В отношении гостя из Средней Азии возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

Не смотря на то, что ценный специалист категорически отрицал свою причастность к совершенному преступлению, следователи собрали неопровержимые доказательства его вины по уголовному делу.

— Прокуратурой Тогучинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан. В целях обеспечения гражданского иска на автомобиль обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Тогучинский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, 11 декабря, новосибирские силовики нагрянули на территорию бывшего дисциплинарного батальона на улице Малыгина, бесцеремонно оккупированного гостями из Средней Азии. Огромная территория, когда-то принадлежавшая военным, долгое время пустовала. Однако ушлые мигранты облюбовали и заселили зону бывшей военной части, построив здесь склады с овощами и фруктами. Тут же иностранные специалисты организовали хостелы, бани, кафе, стоянку для фур, установили собственную бензоколонку и стали выращивать баранов на убой.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска таксист-мигрант напал на клиентку и избил её. Неадекватно отреагировавший на замечание о месте подачи машины водитель обрушился на женщину с проклятиями и оскорблениями как в её адрес, так и в адрес всех россиян.