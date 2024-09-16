Иностранку с партией могильной травы поймали при пересечении госграницы под Новосибирском

В Новосибирской области арестовали иностранку, обвиняемую в контрабанде большой партии запрещенного растения. Гражданку Таджикистана задержали на пункте пропуска через Госграницу РФ «Павловка» в Карасукском районе 10 сентября.

При обыске пограничники обнаружили у женщины наркосодержащее растение Гармала в крупном размере.

— Муслиме Мусалимовой предъявлено обвинение в контрабанде растений, содержащих наркотические средства. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — говорится в сообщении на сайте Карасукского районного суда.

Гармала — многолетнее растение, оказывающее как тонизирующее, так обезболивающее, возбуждающее нервную систему действие. Она содержит гармин, который включен в список наркотических и психотропных веществ. Это растение также называют шаманской травой. Ее особенный запах ассоциируется с религиозными ритуалами восточных наций, также как запах ладана – с православной церковью. При окуривании гармала способна вводить в состояние транса. Примечательно, что эта трава растет в основном на кладбищах, отсюда еще одно ее название «могильная трава».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бойцы спецназа задержали продавцов «синтетикой». Чтобы призвать к ответу, за наркоторговцами пришлось устроить погоню по дорогам сибирской столицы с привлечением сотрудников ДПС.