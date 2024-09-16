Режим работы зоопарка Новосибирска изменился

С 16 сентября Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило изменит режим работы из-за сокращения светового дня. Теперь он будет открыт для любителей посмотреть на различных животных с 8:00 до 20:00, при этом кассы будут закрываться уже в 19:00.

– После закрытия касс зоопарк работает только на выход, – говорится в сообщении зоопарка.

Раньше зоопарк принимал гостей с 8:00 до 22:00 без выходных. Кассы закрывались в 20:30.

Ранее редакция сообщала о том, что у дальневосточных леопардов в зоопарке Новосибирска родился малыш. Это единственный детеныш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России.