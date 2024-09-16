Дебиторскую задолженность новосибирской компании выставили на торги за 25,5 млрд рублей

На Федресурсе опубликовано объявление управляющего ООО «Углетранс» Олега Хворостинина о продаже дебиторской задолженности компании общей стоимостью 25,54 млрд руб. Всего в аукционе участвуют 33 лота с правом требования. Самые крупные — к АО «Шахта «Алексиевская» на сумму более 21 млрд руб. и ООО «Сибшахтмонтаж» на сумму 2,6 млрд руб. Напомним, что оба признаны банкротами.

Задаток установлен в размере 10% от начальной цены, величина повышения — 5%. Заявки принимаются с 16 сентября по 23 октября. 28 октября состоится аукцион.

По данным Seldon.Basis, компания ООО «Углетранс» в 2016 году в Новосибирске. Ее учредителями являются Илья Гаврилов (20%) и Андрей Филиппов (80%). Организация в 2017-2019 годах контролировала группу предприятий шахты «Заречная» в Кемеровской области. В 2021 году «Углетранс» признали банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что с собственников «ВостокУгольТранса» хотят взыскать долги компании.