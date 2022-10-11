Иностранные браузеры могут перестать отображать сайты из РФ

Популярные браузеры иностранные браузеры, такие как Chrome, могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности.

О наличии у их разработчиков возможности отозвать этот сертификат сообщили «Известия» с ссылкой на источник в одной из IT-компаний. Такие примеры за пределами России уже были, указал собеседник издания. В Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства, напомнил он. После этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных — и через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.

— Такая техническая возможность имеется, как мы уже видели на примере Казахстана, однако тут следует учитывать, что сейчас существует множество браузеров. И помимо всем нам известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и «Яндекс.Браузер», Brave, Vivaldi, Opera и другие. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива, — отметил начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров.

По словам директора центра противодействия кибератакам «РТК-Солар» Владимир Дроков, полностью заблокировать сайт на базе сертификата в популярных браузерах пока невозможно.

Как сообщают в Минцифры РФ, сертификаты безопасности выданы на более чем 7 тыс. доменных адресов. Для сохранения работоспособности российских сайтов в Минцифры рекомендуют использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, «Яндекс.Браузер» или «Атом». Это наиболее простой и доступный способ обеспечить доступ ко всем важным ресурсам, онлайн-сервисам и интернет-банкингу, отметили в ведомстве.