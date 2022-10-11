Участникам «дела прокуроров» снова продлили сроки

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлен срок нахождения под домашним арестом до 14 января 2023 года в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Постановлением Центрального районного суда также продлен срок нахождения под домашним арестом до 11 января 2023 года в отношении коммерсанта, экс-генерального директора распредцентра плодоовощной продукции ООО «Мандарин» Сергея Белоуса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска продлен срок содержания под стражей в отношении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 14 января 2023 года.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, что трое обвиняемых были задержаны в феврале 2022 года. Владимир Фалилеев и его бывший заместитель Андрей Турбин проходят подозреваемыми по уголовному делу о получении взяток и в настоящее время содержатся под стражей. Летом Белоусу и Турбину смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест. Апелляционная жалоба защитника Владимира Фалилеева была оставлена без удовлетворения. Меру пресечения в отношении бывшего прокурора региона суд не изменил – он был оставлен под стражей до середины октября.

Ранее редакция сообщала, что экс-прокурора выселили из служебного жилья.