Иностранные студенты НГТУ поделились традициями новогоднего застолья

В преддверии главного праздника года иностранцы-студенты НГТУ НЭТИ рассказали новосибирцам, что обычно едят в новогоднюю ночь в их родных странах.

Джозеф из Замбии с теплотой в душе вспоминает кашу из белой кукурузной муки с добавками в виде мяса или рыбы.

― Каждый член семьи участвует в приготовлении, мы по очереди перемешиваем в кастрюле кашу специальной деревянной ложкой. Ншима получается пресной, поэтому она служит основой для блюд. Каждый добавляет начинку и соус по вкусу. А едят это блюдо руками, ― говорит студент.

Ави из Шри-Ланки считает, что нет ничего вкуснее белого риса на кокосовом молоке. Это блюдо называется «кирибат» и является символом процветания. Его готовят в самые важные моменты в жизни. К рису добавляется красный лук и перец чили, а если это десерт, то банан и сахар. В праздник кирибат сначала преподносят Будде, а потом уже гостям.

Чжичао из Китая всегда в новый год лепит пельмени «цзяо-цзы». Это занятие для всей семьи. Обязательно делают «счастливый пельмень», в который заворачивают монетку, арахис или сахар. Получается что-то вроде рождественского гадания на китайский лад. Если достанется пельмень с монеткой ― к богатству, с сахаром ― к сладкой жизни.

― Форма изделия напоминает золотые слитки, поэтому мы деремся за каждый пельмешек в семье. Кто больше съест — тот и будет богаче, ― вспоминает Чжичао.

А вот в Азербайджане на новогоднем столе традиционно красуется шах-плов. Его готовят с мясом, но добавляют сухофрукты и орехи. Стенки казана укладывают лавашом.

— В готовом виде блюдо напоминает головной убор восточного падишаха, отсюда и появилось название «королевский плов», ― говорит студент по имени Мирвари.

А вот русские студенты готовятся встречать Новый год с уже родными «Оливье» и «Селедкой под шубой».